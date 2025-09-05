Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Địa ốc

Vụ kiện đầu tiên liên quan đến tiền sử dụng đất quá cao sắp được đưa ra xử

Đình Sơn
05/09/2025 12:38 GMT+7

Thông tin từ Tòa án Nhân dân khu vực 7 (TP.HCM) cho biết, ngày 18.9 tới đây sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hành chính về việc "Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng phí, thu phí, lệ phí; thu tiền sử dụng đất".

Theo đó, ông Nguyễn Huy Hoàng, ở quận 12, TP.HCM (cũ) đã có đơn kiện Chi cục Thuế khu vực quận 12 - huyện Hóc Môn (cũ) về tiền sử dụng đất quá cao, không đúng với quy định trong Quyết định 79/2024 của UBND TP.HCM và các quy định của pháp luật. 

Trong đơn kiện, ông Nguyễn Huy Hoàng cho biết đã nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm lên đất ở tại đô thị với diện tích 135,8 m2 vào ngày 30.10.2024 tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận 12 (cũ) và đã được UBND quận 12 (cũ) chấp thuận cho phép chuyển mục đích sang đất ở ngày 12.11.2024.

Đến ngày 19.11, Chi cục Thuế khu vực quận 12 - huyện Hóc Môn đã ra thông báo tính tiền sử dụng đất cho ông là gần 2,8 tỉ đồng và hơn 14 triệu đồng tiền lệ phí trước bạ nhà đất. Trong khi theo cách tính trong Quyết định 02/2020, tổng số tiền sử dụng đất ông phải nộp là hơn 254 triệu đồng, trong đó tiền sử dụng đất trong hạn mức là hơn 120 triệu đồng và đất ngoài hạn mức hơn 133 triệu đồng.

Vụ kiện đầu tiên liên quan đến tiền sử dụng đất quá cao sắp được đưa ra xử- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Huy Hoàng kiện ngành thuế vì cho rằng thu tiền sử dụng đất quá cao

ẢNH: NVCC

Ông Nguyễn Huy Hoàng cho rằng, khi đó, Chi cục Thuế khu vực quận 12 - huyện Hóc Môn lấy giá đất theo bảng giá đất ban hành theo Quyết định 79 để tính tiền sử dụng đất, tiền lệ phí trước bạ cho hồ sơ của ông là không có cơ sở, vi phạm pháp luật, đe dọa gây thiệt hại tài chính nghiêm trọng cho gia đình ông. Chính vì vậy, ông đã khiếu nại, khiếu kiện khắp nơi, trong đó có việc khởi kiện ra tòa án.

Bởi, nếu căn cứ vào luật Đất đai 2024, Nghị định 103/2024, tại điều 3 Quyết định 79/2024, hồ sơ của ông hợp lệ và được tiếp nhận vào trước ngày 31.10.2024 là ngày Quyết định 79/2024 có hiệu lực nên giá đất để tính nghĩa vụ tài chính, thuế về đất đai phải áp dụng giá đất theo quyết định về bảng giá đất tại thời điểm 30.10.2024 (theo Quyết định 02/2020), chứ không phải giá đất tại thời điểm 12.11.2024 là UBND quận 12 (cũ) chấp thuận cho phép chuyển mục đích sang đất ở. 

Cũng theo ông Nguyễn Huy Hoàng, tại điều 3 Quyết định 79 nêu rõ "Điều khoản chuyển tiếp trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã tiếp nhận hồ sơ của người sử dụng đất trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành, giá đất để tính nghĩa vụ tài chính, thuế về đất đai được tiếp tục thực hiện theo quy định tại thời điểm nộp hồ sơ".

Căn cứ vào nội dung nêu trên, hồ sơ của ông được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày 31.10.2024 nên giá đất sẽ được lấy theo quy định tại thời điểm nộp hồ sơ vào ngày 30.10.2024. Do đó buộc phải áp dụng giá đất theo quyết định về bảng giá đất tại thời điểm 30.10.2024 cho hồ sơ của ông.

Tương tự, tại điều 5 Quyết định 79 cũng quy định: "Chánh Văn phòng UBND TP.HCM, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Trưởng Thuế TP.HCM, giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện (cũ), thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này", một lần nữa khẳng định ngành thuế phải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 79, phải tuân thủ toàn bộ điều khoản của Quyết định 79 này.

Vụ kiện đầu tiên liên quan đến tiền sử dụng đất quá cao sắp được đưa ra xử- Ảnh 2.

Người dân rồng rắn xếp hàng đi nộp hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất trước ngày 31.10.2024 để được đóng tiền sử dụng đất theo quy định cũ

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Như vậy, Chi cục Thuế khu vực quận 12 - huyện Hóc Môn cần xác định giá đất tại thời điểm 30.10.2024 để tính nghĩa vụ về thuế cho hồ sơ của tôi chứ không phải giá đất tại thời điểm 12.11.2024, là ngày UBND quận 12 (cũ) chấp thuận cho phép chuyển mục đích sang đất ở.

Trong đơn khởi kiện, ông Nguyễn Huy Hoàng còn lập luận rằng, ngày 21.9.2024 UBND TP.HCM đã có văn bản số 5635 giải quyết nghĩa vụ tài chính, thuế về đất đai trên địa bàn TP.HCM. Tại văn bản này, UBND TP chỉ đạo: "Chấp thuận việc sử dụng bảng giá đất được ban hành theo luật Đất đai 2013 như đã thực hiện trước ngày 1.8.2024 (Bảng giá đất theo quyết định số 02/2020 nhân với hệ số K theo Quyết định số 56/2023) để giải quyết nghĩa vụ tài chính, thuế về đất đai trong giai đoạn từ ngày 1.8.2024 cho đến khi ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2020.

"Văn bản số 5635 của Chủ tịch UBND TP.HCM mang tính chỉ đạo trong công tác điều hành, tổ chức, thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới. Đồng thời nội dung chỉ đạo cũng bao hàm ý các khoản của điều 257 luật Đất đai 2024. Do đó phải căn cứ theo điều 257 của luật Đất đai 2024 để giải quyết về tài chính đất đai, giá đất cho hồ sơ của tôi tại thời điểm 30.10.2024", ông Nguyễn Huy Hoàng khẳng định.

