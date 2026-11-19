"Selena hài lòng khi vụ kiện được bác bỏ hôm nay sau đề nghị của chúng tôi và mong muốn khép lại sự việc", luật sư Mathew S. Rosengart nói trong thông cáo gửi Rolling Stone. Theo hồ sơ, các nguyên đơn đã "tự nguyện" rút đơn kiện.

Nguyên đơn rút đơn, luật sư Selena Gomez lên tiếng

Scott Balber, luật sư của Daniella Pierson, nói với Rolling Stone rằng thân chủ của ông không trả bất kỳ khoản tiền dàn xếp nào: "Bà Pierson không làm gì sai. Có vẻ nguyên đơn đã nhận ra điều đó và rút đơn kiện nhằm vào bà. Đáng tiếc, danh tiếng của bà Pierson đã bị tổn hại bởi những cáo buộc sai sự thật này. Chúng tôi hy vọng việc rút đơn sẽ là bước đầu tiên giúp khôi phục danh dự cho bà ấy".

Luật sư của Selena Gomez gọi các cáo buộc nhằm vào nữ nghệ sĩ là vô căn cứ và cho biết đang cân nhắc những biện pháp xử lý Ảnh: Reuters

Tháng 8.2026, Selena Gomez, Mandy Teefey và Daniella Pierson bị các nhà đầu tư khởi kiện. Nhóm này cho biết họ đã rót gần 1,2 triệu USD vào Wondermind, công ty được thành lập năm 2021, nhưng bị đưa ra những cam kết sai lệch về cơ sở hạ tầng, đội ngũ lãnh đạo và nguồn lực của công ty trong lúc doanh nghiệp trên bờ vực sụp đổ. Ba nhà sáng lập bị cáo buộc gian lận chứng khoán, gian lận theo thông luật và vi phạm hợp đồng.

Trong đơn kiện, các nhà đầu tư cho rằng họ được hứa hẹn về một ứng dụng đột phá của Wondermind, các thỏa thuận quảng cáo và những bài viết trang bìa về người nổi tiếng. Tuy nhiên, đơn kiện nêu rằng: "Suốt ba năm, trong khi công ty âm thầm sụp đổ, không một nhà sáng lập, lãnh đạo hay thành viên ban giám đốc nào lên tiếng với những nhà đầu tư đã bỏ tiền ra để duy trì công ty".

Trong đơn đề nghị bác bỏ vụ kiện, nhóm luật sư của Selena Gomez cho rằng cô không nên bị kéo vào vụ việc ngay từ đầu. Họ nói nữ ca sĩ "đồng ý hỗ trợ mẹ mình là Mandy Teefey", đồng thời đầu tư và nắm giữ cổ phần thiểu số tại Wondermind. Tuy nhiên, Selena Gomez "không nhận lời và cũng không điều hành" công ty.

Trong một tuyên bố trước đó với Rolling Stone, luật sư Mathew S. Rosengart gọi các cáo buộc nhằm vào thân chủ là "hoàn toàn vô căn cứ, nếu không muốn nói là phù phiếm". Ông nói thêm: "Ý kiến cho rằng Selena có hành vi lừa đảo hay sai phạm nào khác là điều phi lý. Bên cạnh việc nộp đơn đề nghị bác bỏ vụ kiện, chúng tôi đang xem xét những biện pháp pháp lý khác để bảo vệ cô Gomez, trong đó có yêu cầu áp dụng chế tài đối với các nguyên đơn vì đưa cô vào vụ kiện một cách không phù hợp".