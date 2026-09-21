Vụ lái ô tô tông vào đám đông ở TP.HCM: Người dân nói gì?

Liên quan đến vụ lái ô tô lao vào đám đông tại một quán ăn trên đường Nguyễn Biểu (phường Chợ Quán, TP.HCM) gây xôn xao dư luận những ngày qua, Công an TP.HCM đang khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xử lý hành vi của nhóm đối tượng liên quan. Bước đầu, cơ quan chức năng đã tạm giữ 7 người để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Hiện trường ngổn ngang

Trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh tượng hỗn loạn trước một quán ăn lúc rạng sáng.

Thời điểm trên, nam tài xế điều khiển ô tô liên tục tiến và lùi xe với tốc độ cao trên mặt đường. Một số người đứng xung quanh đã dùng gạch, đá ném vào phương tiện giữa những tiếng la hét, hoảng loạn.

Xe ô tô lao vào đám đông và xe máy ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Chiếc ô tô sau đó bất ngờ lao thẳng vào đám đông và hàng loạt xe máy đang dựng trên vỉa hè, lòng đường. Cú tông mạnh khiến các phương tiện văng, nằm la liệt, đầu ô tô móp méo. Ngay sau khi chiếc xe dừng lại, một nhóm người đã nhanh chóng vây quanh, lôi người lái ô tô ra ngoài để khống chế, hành hung trước khi lực lượng chức năng có mặt can thiệp.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, nhiều người dân sinh sống và buôn bán gần hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại vụ việc.

Một người dân tại khu vực cho biết: "Lúc đó khoảng 3 - 4 giờ sáng, nghe tiếng la hét, tôi nhìn ra thì thấy chiếc ô tô đang lùi, tiến rồi tông thẳng vào dãy xe máy. Nhiều xe bị húc ngã la liệt, mảnh vỡ văng khắp nơi. May mắn là thềm quán khá cao nên xe không lao vào bên trong, nếu không thì hậu quả sẽ khôn lường".

Một nhân chứng khác cũng chia sẻ thêm, trước khi xảy ra vụ tông xe, bên trong quán đã có dấu hiệu mâu thuẫn, cự cãi giữa khách đến ăn uống. Sau khi lời qua tiếng lại, tài xế bước lên ô tô nổ máy rồi xảy ra sự việc va chạm, rượt đuổi hỗn loạn.

Xe máy bị tông trúng hư hỏng, nằm ngổn ngang ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường ẢNH: CTV

Bên cạnh đó, nhiều người dân xung quanh cũng bày tỏ sự bức xúc và đặt câu hỏi về việc hàng quán tại đây hoạt động, buôn bán thâu đêm suốt sáng. Tình trạng tụ tập ăn nhậu đến tận 4 - 5 giờ sáng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự, tiếng ồn và phát sinh va chạm, mâu thuẫn dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Tạm giữ 7 đối tượng

Theo cơ quan công an, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, trích xuất camera an ninh và triển khai các biện pháp truy xét. Cơ quan điều tra sau đó ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 người liên quan trực tiếp đến vụ việc để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Lê Miền Nam (30 tuổi, ở Ninh Bình), Đường Văn Nhựt (22 tuổi, ở An Giang) cùng 5 nhân viên của quán ăn là Thạch Khê Ma Rine (31 tuổi, ở Trà Vinh), Trần Tấn Đạt (23 tuổi, ở Đồng Tháp), Nguyễn Văn Nam (26 tuổi), Phan Minh Thật (28 tuổi) và Nguyễn Văn Dô (19 tuổi, cùng ở Cần Thơ).

Công an tạm giữ khẩn cấp 7 người ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 3 giờ ngày 19.9, Lê Miền Nam cùng nhóm bạn đến quán ăn trên đường Nguyễn Biểu (phường Chợ Quán) ăn uống. Đến khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, Nam lấy xe ô tô rời đi.

Trong quá trình lùi xe ra đường, ô tô của Nam va chạm với xe máy của Đường Văn Nhựt dựng gần đó. Lúc này, giữa Nam và Thạch Khê Ma Rine (nhân viên giữ xe của quán) xảy ra cự cãi rồi dẫn đến ẩu đả, xô xát.

Mặc dù được nhóm bạn đi cùng can ngăn, Nam vẫn chạy ra ngoài lên ô tô, nhấn ga lao thẳng vào nhóm người đang đứng trước quán. Cú tông mạnh khiến 1 người bị thương và nhiều xe máy dựng tại khu vực bị hư hỏng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân khi xảy ra mâu thuẫn, va chạm cần giữ bình tĩnh, tuyệt đối không giải quyết bằng bạo lực hay có những hành vi quá khích gây nguy hiểm cho tính mạng, sức khỏe của người khác và làm mất an ninh trật tự xã hội. Những hành vi manh động, coi thường pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm.