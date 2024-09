Vụ lật ca nô du lịch ở Cửa Đại, 17 người chết: Thuyền trưởng lãnh 7 năm tù

Ngày 22.9, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Sen (54 tuổi, ở P.Cửa Đại, TP.Hội An, Quảng Nam) về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy. Bị cáo Sen là thuyền trưởng lái chiếc ca nô du lịch bị lật chìm ở biển Cửa Đại vào ngày 26.2.2022 khiến 17 người chết.

Theo cáo trạng, ca nô du lịch Phương Đông 05 số hiệu QNa-1152 thuộc Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông được đóng và đưa vào sử dụng năm 2016, đến năm 2019 cải hoán từ chuẩn SI lên chuẩn SB sử dụng vận chuyển khách du lịch.

Bị cáo Lê Sen tại phiên tòa ngày 22.9 MẠNH CƯỜNG

Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế hoán cải phương tiện thủy nội địa đối với tàu Phương Đông 05 do Cục Đăng kiểm Việt Nam khi cấp có quy định: "Khi tàu quay vòng phải giảm tốc độ xuống dưới 7,2 km/giờ". Ngoài ra, Gấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thủy nội địa do Chi cục Đăng kiểm số 4 cấp năm 2022 đối với tàu này cũng có nội dung: "Giảm tốc độ không quá 9 km/giờ khi quay vòng".

Sáng 26.2.2022, sau khi lực lượng chức năng kiểm tra đảm bảo các điều kiện về an toàn, ca nô du lịch QNa-1152 do Lê Sen điều khiển xuất bến chở khách du lịch từ bến Cửa Đại ra đảo Cù Lao Chàm tham quan. Lúc này, trên ca nô du lịch có 39 người gồm 36 hành khách và 3 thuyền viên.

Lúc 13 giờ 45 cùng ngày 26.2.2022, Lê Sen điều khiển ca nô du lịch xuất phát từ bến Cù Lao Chàm, quay vào bến Cửa Đại.

Chiếc ca nô du lịch Phương Đông 05 bị chìm trên biển Cửa Đại khiến 17 người tử vong MẠNH CƯỜNG

Khi vào đến đoạn nằm trong phạm vi luồng cong với bán kính cong 800 m, bị cáo Sen điều khiển tàu quay vòng với tốc độ 20 - 25 km/giờ mà không giảm tốc độ đến mức an toàn (theo quy định dưới 9 km/giờ) dẫn đến tàu bị lật úp, chìm, 17 du khách trên tàu tử vong.

Tại phiên sơ thẩm hôm nay 22.9, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Sen 7 năm tù. Đồng thời, buộc Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông bồi thường khoảng 4,5 tỉ đồng cho người đại diện những người đã thiệt mạng và người có liên quan trong vụ án.