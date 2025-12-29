Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện: 2 nạn nhân sức khỏe tiến triển tích cực

Liên Châu
Liên Châu
29/12/2025 15:58 GMT+7

Sau hơn một ngày được chuyển về điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), sức khỏe 2 nạn nhân vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện xảy ra tại tỉnh Lào Cai đã có những chuyển biến tích cực.

Chiều 29.12, thông tin về tình hình điều trị 2 bệnh nhân là nạn nhân trong vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên điểm trường xã Phình Hồ (tỉnh Lào Cai), Bệnh viện Bạch Mai cho biết 2 bệnh nhân được điều trị tại Đơn vị Hồi sức ngoại (Trung tâm Gây mê hồi sức) và Trung tâm Hồi sức tích cực của bệnh viện.

Vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện: 2 nạn nhân sức khỏe tiến triển tích cực- Ảnh 1.

Bệnh nhân trong vụ tai nạn tại Bệnh viện Bạch Mai

ẢNH: BV BẠCH MAI

Trực tiếp theo dõi và điều trị, ThS-BS Hoàng Văn Tuấn cho biết hiện nữ bệnh nhân 43 tuổi tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không có dấu hiệu thần kinh khu trú, không sốt, huyết động ổn định. Lượng dịch dẫn lưu màng phổi phải ít, chức năng hô hấp cải thiện rõ, mức độ đau giảm. Các xét nghiệm và hình ảnh học cho thấy các tổn thương tạng đang được kiểm soát tốt, chưa ghi nhận diễn biến xấu.

Về tình trạng sức khỏe của nam bệnh nhân 25 tuổi, theo PGS-TS Đỗ Ngọc Sơn, Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, thời điểm nhập viện, bệnh nhân có nguy cơ cao gặp biến chứng nặng do tổn thương sọ não. Tuy nhiên đến nay, bệnh nhân đã tỉnh hơn và có đáp ứng. Các chức năng sống được duy trì ổn định, tổn thương sọ não và gan đã có dấu hiệu ổn định.

Các bác sĩ nhận định, mặc dù tình trạng lâm sàng của cả 2 bệnh nhân đã có nhiều cải thiện nhờ điều trị tích cực và phối hợp đa chuyên khoa nhưng nguy cơ biến chứng vẫn còn.

"Người bệnh cần tiếp tục được theo dõi chặt chẽ nhằm phát hiện sớm và phòng ngừa các biến chứng muộn liên quan đến chấn thương ngực, gan và hệ thần kinh trung ương", đại diện Bệnh viện Bạch Mai cho biết thêm.

Còn theo Bệnh viện Việt Đức, tính đến chiều 29.12, trong 7 nạn nhân trong vụ lật xe, 6 bệnh nhân đang được điều trị tại các khoa phẫu thuật thần kinh, chấn thương chỉnh hình. 1 người sau phẫu thuật cấp cứu đang được theo dõi.

Trước đó, khoảng 7 giờ 40 ngày 27.12, xe ô tô 24 chỗ chở đoàn thiện nguyện do tài xế Đ.Đ.T (65 tuổi, ở Hà Nội) điều khiển, khi đang đi trên đường nối QL32 đi tỉnh lộ 174 (xã Phình Hồ, Lào Cai) thì gặp tai nạn làm 9 người chết, 9 người bị thương.  Sau khi được cơ quan y tế sơ cứu, 9 nạn nhân được đưa về Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này đang được Công an tỉnh Lào Cai điều tra, làm rõ theo quy định.

Tin liên quan

'Chúng tôi hoảng loạn khi xe chở đoàn thiện nguyện xuống dốc, đổ cua nhưng lao nhanh'

'Chúng tôi hoảng loạn khi xe chở đoàn thiện nguyện xuống dốc, đổ cua nhưng lao nhanh'

Nạn nhân vụ lật xe khách chở đoàn thiện nguyện ở Lào Cai cho biết, khi xe đang xuống dốc thì tự nhiên lao rất nhanh. Cả đoàn hoảng loạn và hỏi lái xe vì sao xe di chuyển nhanh thế thì không nhận được phản hồi.

Khám phá thêm chủ đề

đoàn thiện nguyện lật xe khách Bệnh viện bạch mai Bệnh viện việt đức tai nạn giao thông Lào Cai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận