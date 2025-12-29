Vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện: 2 nạn nhân sức khỏe tiến triển tích cực

Chiều 29.12, thông tin về tình hình điều trị 2 bệnh nhân là nạn nhân trong vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên điểm trường xã Phình Hồ (tỉnh Lào Cai), Bệnh viện Bạch Mai cho biết 2 bệnh nhân được điều trị tại Đơn vị Hồi sức ngoại (Trung tâm Gây mê hồi sức) và Trung tâm Hồi sức tích cực của bệnh viện.

Bệnh nhân trong vụ tai nạn tại Bệnh viện Bạch Mai ẢNH: BV BẠCH MAI

Trực tiếp theo dõi và điều trị, ThS-BS Hoàng Văn Tuấn cho biết hiện nữ bệnh nhân 43 tuổi tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không có dấu hiệu thần kinh khu trú, không sốt, huyết động ổn định. Lượng dịch dẫn lưu màng phổi phải ít, chức năng hô hấp cải thiện rõ, mức độ đau giảm. Các xét nghiệm và hình ảnh học cho thấy các tổn thương tạng đang được kiểm soát tốt, chưa ghi nhận diễn biến xấu.

Về tình trạng sức khỏe của nam bệnh nhân 25 tuổi, theo PGS-TS Đỗ Ngọc Sơn, Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, thời điểm nhập viện, bệnh nhân có nguy cơ cao gặp biến chứng nặng do tổn thương sọ não. Tuy nhiên đến nay, bệnh nhân đã tỉnh hơn và có đáp ứng. Các chức năng sống được duy trì ổn định, tổn thương sọ não và gan đã có dấu hiệu ổn định.

Các bác sĩ nhận định, mặc dù tình trạng lâm sàng của cả 2 bệnh nhân đã có nhiều cải thiện nhờ điều trị tích cực và phối hợp đa chuyên khoa nhưng nguy cơ biến chứng vẫn còn.

"Người bệnh cần tiếp tục được theo dõi chặt chẽ nhằm phát hiện sớm và phòng ngừa các biến chứng muộn liên quan đến chấn thương ngực, gan và hệ thần kinh trung ương", đại diện Bệnh viện Bạch Mai cho biết thêm.

Còn theo Bệnh viện Việt Đức, tính đến chiều 29.12, trong 7 nạn nhân trong vụ lật xe, 6 bệnh nhân đang được điều trị tại các khoa phẫu thuật thần kinh, chấn thương chỉnh hình. 1 người sau phẫu thuật cấp cứu đang được theo dõi.

Trước đó, khoảng 7 giờ 40 ngày 27.12, xe ô tô 24 chỗ chở đoàn thiện nguyện do tài xế Đ.Đ.T (65 tuổi, ở Hà Nội) điều khiển, khi đang đi trên đường nối QL32 đi tỉnh lộ 174 (xã Phình Hồ, Lào Cai) thì gặp tai nạn làm 9 người chết, 9 người bị thương. Sau khi được cơ quan y tế sơ cứu, 9 nạn nhân được đưa về Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này đang được Công an tỉnh Lào Cai điều tra, làm rõ theo quy định.