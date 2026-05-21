Thời sự

Vụ livestream tố thịt bò giả ở Quy Nhơn: Bán thịt heo cho khách

Đức Nhật
21/05/2026 07:47 GMT+7

Vụ nghi mua phải thịt bò giả, người dân ở Quy Nhơn livestream tố cáo, cơ quan chức năng xác định có hành vi dùng thịt heo bán cho khách.

Ngày 21.5, UBND phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai (trước đây thuộc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết Công an phường đã báo cáo kết quả xác minh vụ người dân livestream tố một quầy bán thịt bò giả gần chợ Đầm gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Khi nhúng vào nước nóng, số thịt này chuyển màu trắng khiến người mua nghi ngờ đây là thịt bò giả

Theo kết quả xác minh, chủ quầy thịt là bà V.T.X.H (55 tuổi, ở phường Bình Định, tỉnh Gia Lai; trước đây thuộc thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định). Sáng 16.5, bà H. mua khoảng 12 kg thịt heo nạc vai từ một cơ sở kinh doanh thực phẩm trên đường Trần Hưng Đạo rồi đưa đến quầy bán cùng với thịt bò.

Cơ quan công an xác định bà H. đã có hành vi lừa dối khách hàng khi dùng thịt heo bán cho người mua thịt bò. Hiện hồ sơ vụ việc đang được cơ quan chức năng củng cố để xử lý theo quy định.

Xác minh thông tin nghi bán thịt bò giả ở Quy Nhơn

Tuy nhiên, đối với thông tin cho rằng thịt heo được "hô biến" thành thịt bò bằng hóa chất, lực lượng chức năng cho biết chưa phát hiện căn cứ chứng minh. Qua kiểm tra, bà H. không sử dụng hóa chất hay phụ gia để tẩm ướp thịt.

Vụ việc bắt nguồn từ sáng 16.5, khi chị C.T.N.Y (28 tuổi, ở phường Quy Nhơn) mua thịt bò tại quầy bán trên đường Nguyễn Hữu Thọ (gần chợ Đầm) mang về chế biến. Trong lúc sơ chế, chồng chị là anh V.T.N phát hiện phần thịt khi nhúng vào nước nóng thì chuyển qua màu trắng, không có mùi đặc trưng của thịt bò nên nghi đây là thịt heo.

Cơ quan công an xác định bà H. đã có hành vi lừa dối khách hàng khi dùng thịt heo bán cho người mua thịt bò

Anh N. sau đó mang phần thịt quay lại quầy để phản ánh và phát trực tiếp sự việc lên Facebook cá nhân. Video nhanh chóng thu hút nhiều lượt xem, bình luận và chia sẻ. Trong lúc trao đổi, người đàn ông đứng bán tại quầy nói: "Anh mua bao nhiêu để tôi trả lại", khiến việc nghi vấn thịt bò giả càng lan rộng trên mạng xã hội.

Trong video, anh N. cho rằng phần thịt có dấu hiệu là thịt heo được bán dưới dạng thịt bò để thu lợi. Sau khi clip được đăng tải, nhiều tài khoản mạng xã hội cho biết từng gặp tình trạng tương tự khi mua thịt tại quầy hàng này.

