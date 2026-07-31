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Vụ 'lùm xùm' Retinol Candid: Sở Y tế TP.HCM lên tiếng chấn chỉnh
Video Thời sự

Vụ 'lùm xùm' Retinol Candid: Sở Y tế TP.HCM lên tiếng chấn chỉnh

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
Từ nguồn tin phản ánh của người dân, Sở Y tế TP.HCM đã tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty cổ phần Skinetiq liên quan đến sản phẩm mỹ phẩm Candid 0,5% Retinol Treatment thuộc nhãn hàng Candid.

Thời gian qua, dư luận và mạng xã hội không ngừng xôn xao về những tranh cãi xoay quanh sản phẩm Candid 0,5% Retinol Treatment của Công ty Cổ phần Skinetiq. Sự việc càng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng khi doanh nghiệp này được điều hành bởi những tên tuổi nổi tiếng, trong đó có nữ KOL Hannah Olala.

Vụ 'lùm xùm' Retinol Candid: Sở Y tế TP.HCM lên tiếng chấn chỉnh

Mới đây, Sở Y tế TP.HCM đã có kết luận kiểm tra đột xuất và có những chỉ đạo nghiêm khắc yêu cầu doanh nghiệp phải minh bạch thông tin, tránh gây hiểu lầm cho người tiêu dùng.

Vụ 'lùm xùm' Retinol Candid: Sở Y tế TP.HCM yêu cầu Skinetiq công bố đầy đủ kết quả kiểm tra- Ảnh 1.

Sản phẩm Candid 0,5% Retinol Treatment của Công ty cổ phần Skinetiq

ẢNH: MẠNG XÃ HỘI

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