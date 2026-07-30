Vụ 'lùm xùm' Retinol Candid: Sở Y tế TP.HCM yêu cầu Skinetiq công bố đầy đủ kết quả kiểm tra

Qua kiểm tra, Sở Y tế TP.HCM ghi nhận: Sản phẩm Candid 0,5% Retinol Treatment đã được Cục Quản lý dược cấp phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm số 169426/CBMP-QLD ngày 10.5.2022.

Bị xử phạt vi phạm hành chính

Công ty đã xuất trình phiếu phân tích số 0251/VKN-MP2026 ngày 12.6.2026 do Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM thực hiện đối với sản phẩm Candid 0,5% Retinol Treatment 30 ml, số lô FC004, hạn dùng 1.9.2028. Theo kết quả kiểm nghiệm, chưa phát hiện sản phẩm vi phạm về chất lượng.

Sản phẩm Candid 0,5% Retinol Treatment của Công ty cổ phần Skinetiq ẢNH: MẠNG XÃ HỘI

Đối với công nghệ sản xuất “vi nang đa lớp” (Encapsulated Retinol Technology), doanh nghiệp đã cung cấp văn bản xác nhận cùng các hồ sơ liên quan do nhà sản xuất ban hành.

Tuy nhiên, quá trình kiểm tra cũng xác định Công ty cổ phần Skinetiq đã thay đổi địa chỉ của tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường nhưng chưa thực hiện thủ tục báo cáo với cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Do sản phẩm đã được Cục Quản lý dược cấp phiếu tiếp nhận công bố, doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo mọi thay đổi liên quan đến tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường cho Cục Quản lý dược.

Đối với hành vi vi phạm này, Sở Y tế TP.HCM đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 3419/QĐ-XPHC theo quy định của pháp luật.

Thông tin Skinetiq công bố dễ gây hiểu nhầm doanh nghiệp không vi phạm

Bên cạnh việc xử lý vi phạm hành chính, Sở Y tế cũng ghi nhận Công ty cổ phần Skinetiq đã đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội thông tin liên quan đến kết quả kiểm tra của cơ quan quản lý.

Tuy nhiên, nội dung doanh nghiệp công bố chưa phản ánh đầy đủ toàn bộ kết quả kiểm tra, dễ khiến người tiêu dùng và dư luận hiểu rằng doanh nghiệp hoàn toàn không có vi phạm. Trong khi đó, kết luận kiểm tra của Sở Y tế đã xác định rõ doanh nghiệp có hành vi vi phạm hành chính và đã bị xử phạt theo quy định.

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu mọi thông tin liên quan đến kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước cần được công bố đầy đủ, trung thực, khách quan và đúng bản chất sự việc.

Việc chỉ trích dẫn hoặc công bố một phần kết luận, dẫn đến khả năng gây hiểu lầm về kết quả kiểm tra, không chỉ ảnh hưởng đến quyền được tiếp cận thông tin chính xác của người tiêu dùng, mà còn tác động tiêu cực đến tính minh bạch của môi trường kinh doanh và hiệu quả công tác quản lý Nhà nước.

Sở Y tế TP.HCM sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn. Đồng thời, Sở Y tế TP.HCM kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Trước đó, sản phẩm Candid 0,5% Retinol Treatment của Công ty cổ phần Skinetiq đã trở thành chủ đề tranh luận trên các nền tảng mạng xã hội về thành phần và chất lượng sản phẩm.

Sau đó, đại diện Công ty cổ phần Skinetiq cho biết, doanh nghiệp đã gửi mẫu sản phẩm Candid 0,5% Retinol Treatment đến một số đơn vị kiểm nghiệm độc lập trong và ngoài nước. Theo các báo cáo được doanh nghiệp công bố, mẫu sản phẩm đạt yêu cầu đối với các chỉ tiêu được kiểm nghiệm và phù hợp với thông số công bố tương ứng.

Skinetiq cũng thông tin rằng, tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra Sở Y tế TP.HCM ngày 1.7, doanh nghiệp đã xuất trình hồ sơ thông tin sản phẩm mỹ phẩm, kết quả kiểm nghiệm, hồ sơ của nhà sản xuất và tài liệu liên quan đến công nghệ retinol bọc vi nang. Theo nội dung doanh nghiệp đăng tải, hồ sơ, tài liệu và điều kiện tại công ty được ghi nhận phù hợp với quy định hiện hành.