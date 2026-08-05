Vụ 'lùm xùm' Retinol Candid: Sở Y tế TP.HCM yêu cầu Skinetiq giải trình quảng cáo mỹ phẩm

Liên quan nội dung quảng cáo mỹ phẩm của Công ty cổ phần Skinetiq, ngày 5.8, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã có văn bản yêu cầu doanh nghiệp báo cáo, giải trình và cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh nội dung quảng cáo “công nghệ bọc retinol đa lớp”, “retinol có công nghệ bọc vi nang (encapsulated)” kèm danh sách các sản phẩm mỹ phẩm có sử dụng nội dung quảng cáo này.

Sản phẩm Candid 0,5% Retinol Treatment của Công ty cổ phần Skinetiq ẢNH: MẠNG XÃ HỘI

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn phải cung cấp phạm vi, thời gian, hình thức quảng cáo và gửi về Sở Y tế TP.HCM trước ngày 5.8.2026 để sở xem xét, đánh giá theo quy định của pháp luật.

Sở Y tế sẽ rà soát, đối chiếu hồ sơ, tài liệu do doanh nghiệp cung cấp nhằm làm rõ các nội dung quảng cáo và sẽ xử lý nghiêm những vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, Sở Y tế TP.HCM đề nghị các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật về công bố sản phẩm và quảng cáo mỹ phẩm.

Đồng thời, bảo đảm các nội dung quảng cáo trung thực, chính xác, có căn cứ, không gây hiểu nhầm về tính năng, công dụng, chất lượng sản phẩm và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các nội dung đã công bố, quảng cáo.

Bên cạnh đó, Sở Y tế TP.HCM sẽ tiếp tục theo dõi, rà soát, xác minh và làm rõ các nội dung phản ánh của người dân; tăng cường giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh và quảng cáo mỹ phẩm.

Trường hợp phát hiện cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm, Sở Y tế TP.HCM sẽ xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật. Kết quả xử lý sẽ được công khai theo quy định nhằm bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Từng bị xử phạt vi phạm hành chính

Trước đó, ngày 30.7, Sở Y tế TP.HCM đã thông tin về kết quả kiểm tra bước đầu đối với Công ty cổ phần Skinetiq, liên quan sản phẩm mỹ phẩm Candid 0,5% Retinol Treatment.

Qua kiểm tra, Sở Y tế TP.HCM ghi nhận: Sản phẩm Candid 0,5% Retinol Treatment đã được Cục Quản lý dược cấp phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm số 169426/CBMP-QLD ngày 10.5.2022.

Công ty đã xuất trình phiếu phân tích số 0251/VKN-MP2026 ngày 12.6.2026 do Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM thực hiện đối với sản phẩm Candid 0,5% Retinol Treatment 30 ml, số lô FC004, hạn dùng 1.9.2028. Theo kết quả kiểm nghiệm, chưa phát hiện sản phẩm vi phạm về chất lượng.

Đối với công nghệ sản xuất “vi nang đa lớp” (Encapsulated Retinol Technology), doanh nghiệp đã cung cấp văn bản xác nhận cùng các hồ sơ liên quan do nhà sản xuất ban hành.

Tuy nhiên, quá trình kiểm tra xác định Công ty cổ phần Skinetiq đã thay đổi địa chỉ của tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường nhưng chưa thực hiện thủ tục báo cáo với cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Do sản phẩm đã được cấp phiếu tiếp nhận công bố, doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo mọi thay đổi liên quan đến tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường cho Cục Quản lý dược.

Đối với hành vi vi phạm này, Sở Y tế TP.HCM đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 3419/QĐ-XPHC theo quy định của pháp luật.

Sở Y tế cũng ghi nhận Công ty cổ phần Skinetiq đã đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội thông tin liên quan đến kết quả kiểm tra của cơ quan quản lý.

Tuy nhiên, nội dung doanh nghiệp công bố chưa phản ánh đầy đủ toàn bộ kết quả kiểm tra, dễ khiến người tiêu dùng và dư luận hiểu rằng doanh nghiệp hoàn toàn không có vi phạm. Trong khi đó, kết luận kiểm tra của Sở Y tế đã xác định rõ doanh nghiệp có hành vi vi phạm hành chính và đã bị xử phạt theo quy định.

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu mọi thông tin liên quan đến kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước cần được công bố đầy đủ, trung thực, khách quan và đúng bản chất sự việc.