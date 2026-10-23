Vụ nam sinh đánh cô giáo: Bộ GD-ĐT yêu cầu bảo vệ sự tôn nghiêm của nghề

Ngày 23.10, đại diện Bộ GD-ĐT đã đến thăm hỏi, động viên cô giáo Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Hà Nội) tại nhà riêng sau vụ việc bị nam sinh hành hung trên bục giảng.

Đại diện Bộ GD-ĐT thăm hỏi động viên cô giáo bị nam sinh hành hung tại lớp học ẢNH: MOET

Gửi lời thăm hỏi, chia sẻ của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, lãnh đạo Bộ GD-ĐT, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, nhận định: "Đây là sự việc đáng tiếc xảy ra trong ngành giáo dục, gây nhiều bức xúc trong dư luận xã hội. Sự việc gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tinh thần của cô giáo cũng như ảnh hưởng đến hình ảnh, sự tôn vinh cao quý của người thầy".

Theo bà Nguyễn Thị Hạnh, Bộ GD-ĐT luôn quan tâm tới sự an toàn và bằng các chính sách, hoạt động cụ thể để bảo vệ nhà giáo. Bộ GD-ĐT cũng đã chỉ đạo Sở GD-ĐT Hà Nội khẩn trương, nghiêm túc làm rõ, xử lý nghiêm minh sự việc bảo đảm công bằng, lẽ phải và giữ vững sự tôn nghiêm đối với nhà giáo, nghề giáo.

Theo Bộ GD-ĐT, tại điều 37 luật Nhà giáo quy định: xử lý vi phạm đối với hành vi xâm phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của nhà giáo. Tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của nhà giáo thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại, phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Hành vi xâm phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của nhà giáo diễn ra trong phạm vi cơ sở giáo dục hoặc trong khi nhà giáo thực hiện hoạt động nghề nghiệp thì phải xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, ngày 19.10, học sinh L.H.V đã hành hung giáo viên bộ môn toán, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm ngay tại lớp học khiến nạn nhân bị thương, phải nhập viện điều trị.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do một số học sinh trong lớp không làm bài tập về nhà (trong đó có L.H.V), nên trong tiết học cô giáo đã yêu cầu những học sinh này đứng hai bên bục giảng để giảng lại bài cũ.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra đã phối hợp Trung tâm Pháp y Hà Nội giám định thương tích đối với cô giáo. Kết quả, tỷ lệ tổn hại sức khỏe của cô giáo là 12%.

Ngày 19.10, Cơ quan điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra lệnh giữ khẩn cấp đối với nam sinh trong vụ việc. Ngày 21.10, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.H.V về tội cố ý gây thương tích, theo khoản 2 điều 134 bộ luật Hình sự.