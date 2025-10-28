Vụ nghi ngạt khí máy phát điện ở Đà Nẵng: 4 người tử vong

Chiều 28.10, Công an xã Điện Bàn Tây (TP.Đà Nẵng) xác nhận, liên quan vụ nghi ngạt khí khiến 8 người trong một gia đình ngất xỉu, đến 16 giờ cùng ngày, đã có 4 người tử vong tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 11 giờ ngày 28.10 tại nhà anh N.Q.L (36 tuổi) ở khu phố chợ mới Phong Thử, xã Điện Bàn Tây. Do mưa lớn kéo dài gây mất điện, gia đình anh L. đã sử dụng máy phát điện trong phòng kín để chạy điều hòa khi ngủ, dẫn đến thiếu ô xy, nghi ngạt khí.

Lực lượng chức năng và người dân xã Điện Bàn Tây (TP.Đà Nẵng) nỗ lực đưa các nạn nhân vụ nghi ngạt khí ra khỏi vùng ngập, vận chuyển lên nút giao cao tốc để xe cấp cứu tiếp nhận ẢNH: Đ.X

Đà Nẵng: 8 người nhập viện nghi ngạt khí do dùng máy phát điện

Ngay khi phát hiện, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Điện Bàn Tây cùng người dân đã đưa các nạn nhân đến Trạm Y tế xã sơ cứu. Tuy nhiên, do nước lũ chia cắt, lực lượng phải vận chuyển bằng ghe, đưa lên nút giao cao tốc để xe cấp cứu tiếp nhận đưa đến bệnh viện.

Dù được chuyển ra bệnh viện tại P.Cẩm Lệ cấp cứu, nhưng 4 nạn nhân không qua khỏi, gồm: bà N.T.Th (75 tuổi, mẹ anh L.), em N.T.T.Th (14 tuổi, con anh L.), bé N.Q.T (5 tuổi, con anh L.) và chị N.T.T.X (19 tuổi, con của bạn vợ anh L.).

Hiện, 4 người còn lại trong 8 người gặp nạn vẫn đang được tích cực cứu chữa gồm anh N.Q.L., chị P.T.T.T. (vợ ông L.) và 2 con gái là N.T.T.Tr (11 tuổi) và N.T.T.Th (8 tuổi).

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng - Khu vực 3 phối hợp Viện KSND Khu vực 10, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an xã Điện Bàn Tây vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nghi ngạt khí máy phát điện khiến 4 người tử vong.