Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ nghi ngạt khí máy phát điện ở Đà Nẵng: 4 người tử vong

Huy Đạt
Huy Đạt
28/10/2025 17:49 GMT+7

Công an xã Điện Bàn Tây (TP.Đà Nẵng) cho biết, vụ nghi ngạt khí do máy phát điện trong phòng kín làm 4 người tử vong, trong đó có 2 trẻ em.

Chiều 28.10, Công an xã Điện Bàn Tây (TP.Đà Nẵng) xác nhận, liên quan vụ nghi ngạt khí khiến 8 người trong một gia đình ngất xỉu, đến 16 giờ cùng ngày, đã có 4 người tử vong tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 11 giờ ngày 28.10 tại nhà anh N.Q.L (36 tuổi) ở khu phố chợ mới Phong Thử, xã Điện Bàn Tây. Do mưa lớn kéo dài gây mất điện, gia đình anh L. đã sử dụng máy phát điện trong phòng kín để chạy điều hòa khi ngủ, dẫn đến thiếu ô xy, nghi ngạt khí.

Vụ nghi ngạt khí máy phát điện ở Đà Nẵng: 4 người đã tử vong- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng và người dân xã Điện Bàn Tây (TP.Đà Nẵng) nỗ lực đưa các nạn nhân vụ nghi ngạt khí ra khỏi vùng ngập, vận chuyển lên nút giao cao tốc để xe cấp cứu tiếp nhận

ẢNH: Đ.X

Đà Nẵng: 8 người nhập viện nghi ngạt khí do dùng máy phát điện

Ngay khi phát hiện, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Điện Bàn Tây cùng người dân đã đưa các nạn nhân đến Trạm Y tế xã sơ cứu. Tuy nhiên, do nước lũ chia cắt, lực lượng phải vận chuyển bằng ghe, đưa lên nút giao cao tốc để xe cấp cứu tiếp nhận đưa đến bệnh viện.

Dù được chuyển ra bệnh viện tại P.Cẩm Lệ cấp cứu, nhưng 4 nạn nhân không qua khỏi, gồm: bà N.T.Th (75 tuổi, mẹ anh L.), em N.T.T.Th (14 tuổi, con anh L.), bé N.Q.T (5 tuổi, con anh L.) và chị N.T.T.X (19 tuổi, con của bạn vợ anh L.).

Hiện, 4 người còn lại trong 8 người gặp nạn vẫn đang được tích cực cứu chữa gồm anh N.Q.L., chị P.T.T.T. (vợ ông L.) và 2 con gái là N.T.T.Tr (11 tuổi) và N.T.T.Th (8 tuổi).

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng - Khu vực 3 phối hợp Viện KSND Khu vực 10, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an xã Điện Bàn Tây vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ nghi ngạt khí máy phát điện khiến 4 người tử vong.

Tin liên quan

Đà Nẵng: Nghi ngạt khí do sử dụng máy phát điện, 8 người nhập viện

Đà Nẵng: Nghi ngạt khí do sử dụng máy phát điện, 8 người nhập viện

Một gia đình ở TP.Đà Nẵng sử dụng máy phát điện, nghi bị ngạt khí khiến 8 người ngất xỉu, nguy kịch phải chuyển cấp cứu tại bệnh viện.

Khám phá thêm chủ đề

ngạt khí Máy phát điện tử vong Đà Nẵng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận