Giáo dục

Vụ nghi sách giả ở Hà Nội: 2 trường phát hiện 204 quyển sách bất thường

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
18/08/2025 13:17 GMT+7

Sau khi rà soát, 2 trường học trên địa bàn xã Xuân Mai (Hà Nội) bước đầu xác định có 204 quyển sách tiếng Anh thuộc các khối 5, 6, 7, 8, 9 có dấu hiệu bất thường, nghi là sách giả.

Trao đổi với Thanh Niên sáng 18.8, ông Lê Trung Hưng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Bê Tông (xã Xuân Mai) cho biết sau khi làm việc với phụ huynh và kiểm tra sách đã phát, trong số 323 quyển sách tiếng Anh lớp 5 tập 2 thì có 21 quyển có dấu hiệu bất thường.

Vụ nghi sách giả ở Hà Nội: 2 trường phát hiện 204 quyển sách bất thường- Ảnh 1.

Trường tiểu học Bê Tông bước đầu rà soát thì phát hiện 21 quyển sách tiếng Anh lớp 5 tập 2 có dấu hiệu bất thường

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo đó, khi dùng điện thoại quét mã QR ở bìa sách thì nhận được thông báo mã bị làm giả và hệ thống nhắc "không nên mua cuốn sách này". Đồng thời, khi quét mã QR in ở bìa sách phía sau, khi quét thì nhận được cảnh báo "không phải người đầu tiên xác thực xuất bản phẩm này".

Ông Hưng đính chính thêm, hằng năm, nhà trường nhập sách giáo khoa từ Phòng GĐ-ĐT H.Chương Mỹ. Tuy nhiên năm nay, Phòng GĐ-ĐT H.Chương Mỹ đã giải thể nên nhập sách từ Công ty TNHH đầu tư và thương mại Phong Tùng (Công ty Phong Tùng) trên địa bàn xã Xuân Mai. Còn Công ty Phong Tùng thì nhập sách từ Công ty CP sách và thiết bị trường học Hà Tây (ở Q.Hà Đông cũ, Hà Nội).

Còn tại Trường THCS Xuân Mai A, bà Tào Thị Hồng Hạnh (hiệu trưởng) cho biết tính đến sáng cùng ngày, trường rà soát và bước đầu phát hiện 183 quyển sách tiếng Anh có dấu hiệu bất thường.

Trong đó, có 121 quyển của khối lớp 6, 31 quyển khối lớp 7, 16 quyển khối lớp 8 và 15 quyển khối lớp 9. "Còn vài phụ huynh chưa mang sách đến trường để kiểm tra vì gia đình đang đi du lịch", bà Hạnh cho biết thêm.

Vụ nghi sách giả ở Hà Nội: 2 trường phát hiện 204 quyển sách bất thường- Ảnh 2.

Sách tiếng Anh có dấu hiệu bất thường được Trường THCS Xuân Mai A phát hiện, thống kê

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Bà Hạnh cho biết, nhà trường cũng nhập sách từ Công ty Phong Tùng. Ngay sau khi xác định sách tiếng Anh có dấu hiệu bất thường, nhà trường đã có công văn gửi Công ty Phong Tùng kiểm tra, rà soát lại nguồn gốc nhập sách và chất lượng. Đồng thời yêu cầu công ty này đổi lại các quyển sách khác nếu những quyển sách đã giao cho nhà trường không đảm bảo chất lượng.

"Tôi mong muốn vụ việc này sớm được giải quyết triệt để, đề phụ huynh cùng các thầy cô yên tâm. Từ đó, nhà trường cũng có thời gian để tu sửa vật chất, chuẩn bị điều kiện cho năm học mới", bà Hạnh nói.

Như vậy, tính đến sáng 18.8, tổng số sách tiếng Anh có dấu hiệu bất thường ở Trường tiểu học Bê Tông và Trường THCS Xuân Mai A là 204 quyển.

Như Thanh Niên đã đưa tin, thời gian vừa qua, nhiều phụ huynh nghi ngờ Trường tiểu học TT.Xuân Mai A, Trường THCS Xuân Mai A, Trường tiểu học Bê Tông khi phát bộ sách giáo khoa năm học mới có sách tiếng Anh nghi là sách giả.

Đặc biệt, tại Trường tiểu học TT.Xuân Mai A, một phụ huynh lớp 5 cho biết dù chưa được nhà trường phát sách tiếng Anh nhưng khi kiểm tra lại sách tiếng Anh lớp 4 cũ (năm học 2024 - 2025) thì phát hiện 3 quyển có dấu hiệu bất thường, nghi là sách giả.

Từ phản ánh nêu trên, xã Xuân Mai đã cử cán bộ xác minh và yêu cầu nhà trường báo cáo việc phát hành sách.

Khám phá thêm chủ đề

Sách sách giả sách Tiếng Anh hà nội Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam xã Xuân Mai Nhà trường thu hồi sách
