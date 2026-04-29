Vụ ngộ độc bánh mì ở Đồng Tháp: Xử phạt cơ sở Hồng Ngọc 12

Thanh Quân
29/04/2026 10:54 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ra quyết định xử phạt cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 do liên quan vụ ngộ độc bánh mì, ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều người.

Ngày 29.4, tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết Chủ tịch UBND tỉnh này đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 (đường Hùng Vương, phường Hồng Ngự) do liên quan đến vụ ngộ độc bánh mì, ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều người.

Năm 2024, bánh mì Hồng Ngọc 12 từng liên quan đến vụ ngộ độc khiến 149 người phải nhập viện

Theo kết luận của cơ quan chức năng, trong thời gian từ ngày 24.2 - 7.3.2026, đã ghi nhận 86 trường hợp bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì thịt tại cơ sở này, không ghi nhận tử vong trong các ca ngộ độc.

Kết quả điều tra dịch tễ và xét nghiệm cho thấy nguyên nhân gây ngộ độc nghi do vi khuẩn Salmonella. Tác nhân này được phát hiện trong các thành phần của bánh mì kẹp thịt như pate gan, chả lụa, chả chiên, thịt nguội và dưa chua.

Ngành y tế nhận định, vi khuẩn có thể phát sinh trong quá trình chế biến, bảo quản hoặc khâu phục vụ, từ đó xâm nhập vào cơ thể người tiêu dùng qua đường tiêu hóa.

Từ các căn cứ trên, UBND tỉnh Đồng Tháp quyết định xử phạt cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 12 số tiền 90 triệu đồng về hành vi sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm gây ngộ độc cho từ 5 người trở lên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, cơ sở này bị đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong thời hạn 4 tháng, kể từ ngày nhận quyết định xử phạt. Chủ cơ sở phải chi trả toàn bộ chi phí khám và điều trị cho 86 nạn nhân, với tổng số tiền hơn 175 triệu đồng; đồng thời hoàn tất các biện pháp khắc phục hậu quả trong vòng 30 ngày.

Trước đó, năm 2024, cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 12 cũng liên quan đến vụ ngộ độc bánh mì khiến 149 người phải nhập viện và bị xử phạt 90 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 4 tháng.

