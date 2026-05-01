Vụ ngộ độc nghi do ăn bánh mì ở Quảng Trị: Thêm 18 bệnh nhân nhập viện

Bá Cường
01/05/2026 16:46 GMT+7

Liên quan đến vụ hàng chục bệnh nhân nhập viện do ngộ độc nghi ăn bánh mì tại Quảng Trị, đến chiều nay 1.5 đã ghi nhận thêm 18 bệnh nhân có triệu chứng tương tự.

Chiều nay 1.5, thông tin từ Bệnh viện đa khoa khu vực Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết tính đến 15 giờ cùng ngày, đơn vị đã tiếp nhận thêm 18 bệnh nhân có triệu chứng ngộ độc thức ăn nghi do ăn bánh mì.

Cụ thể, từ 9 giờ sáng đến 15 giờ chiều hôm nay, Bệnh viện đa khoa khu vực Hướng Hóa tiếp nhận thêm 18 ca bệnh có các triệu chứng ngộ độc thức ăn như nôn mửa, đau bụng, mệt mỏi..., nâng tổng số ca ngộ độc lên 64 bệnh nhân.

Vụ ngộ độc nghi do ăn bánh mì ở Quảng Trị: Thêm 18 bệnh nhân nhập viện- Ảnh 1.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Tân Lập đến bệnh viện thăm hỏi, động viên sức khỏe các bệnh nhân

ẢNH: B.H

Các bệnh nhân hiện được điều trị ở khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và chống độc, khoa Truyền nhiễm. Sức khỏe các bệnh nhân tạm ổn định, không có ca chuyển nặng, có 1 bệnh nhân đã được xuất viện; số còn lại có các biểu hiện sốt cao, đại tiện phân lỏng, đau bụng từng cơn...

Theo UBND xã Tân Lập, qua khai thác thông tin từ người nhà các bệnh nhân, tất cả các ca bệnh đều có chung nguồn thức ăn là bánh mì tại cơ sở bánh mì T.T ở thôn Tân Sơn, xã Tân Lập. Các bệnh nhân ăn bánh mì mua tại cơ sở T.T trong 2 ngày 28 và 29.4.

Vụ ngộ độc nghi do ăn bánh mì ở Quảng Trị: Thêm 18 bệnh nhân nhập viện- Ảnh 2.

Cấp cứu các bệnh nhân bị ngộ độc thức ăn

ẢNH: B.H

Chính quyền xã Tân Lập đã làm việc với cơ sở bánh mì T.T, xác định cơ sở này có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm. Mỗi ngày, cơ sở T.T bán khoảng 100 ổ bánh mì, riêng ngày 29.4 có bán cho Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Hướng Lộc 44 ổ bánh mì nhân thịt.

Hiện tại, UBND xã Tân Lập đã thu thập các mẫu thực phẩm liên quan và đề nghị chủ cơ sở bánh mì tạm ngừng hoạt động từ ngày 30.4 cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, từ 6 giờ 30 phút ngày 29.4 đến 0 giờ sáng nay 1.5, Bệnh viện đa khoa khu vực Hướng Hóa tiếp nhận hàng chục bệnh nhân có các triệu chứng như sốt cao, đại tiện phân lỏng nhiều lần, nôn mửa, đau bụng từng cơn, mệt mỏi cùng các dấu hiệu mất nước.

Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất là 4 tuổi, lớn nhất là 46 tuổi, đa số từ 11 đến 15 tuổi. Trước khi có các triệu chứng này, các bệnh nhân có điểm chung là đều ăn bánh mì được lấy từ tiệm bánh ở thôn Tân Sơn (xã Tân Lập).

Quảng Trị: Hàng chục bệnh nhân nhập viện, nghi ngộ độc do ăn bánh mì

46 bệnh nhân sau khi ăn bánh mì tại một tiệm bánh tại xã Tân Lập (Quảng Trị) đã xuất hiện triệu chứng nôn mửa, mệt mỏi..., nghi bị ngộ độc thức ăn.

