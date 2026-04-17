36 vụ ngộ độc trong quý 1: Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu siết chặt thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm
Video Sức khỏe

36 vụ ngộ độc trong quý 1: Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu siết chặt thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm

Nguyên Ân
17/04/2026 10:14 GMT+7

Trước tình trạng ngộ độc thực phẩm tăng vọt ở mức báo động trong quý 1, ngày 16.4, tại Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026”, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các địa phương siết chặt thực thi, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh tính cấp bách và trách nhiệm của toàn xã hội trong vấn đề triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại lễ phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, do Bộ Y tế phối hợp các bộ, ngành và UBND TP.HCM tổ chức với chủ đề “Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố” vào ngày 16.4.

Bộ trưởng cho biết, chỉ riêng quý 1/2026, số vụ ngộ độc thực phẩm ghi nhận được là 36 vụ, tăng 20 vụ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tăng 9 vụ có quy mô từ 30 người mắc trở lên. Đây là con số đáng báo động, cho thấy các vụ ngộ độc thực phẩm có tính chất nghiêm trọng, nguy cơ gây hậu quả lâu dài đến sức khoẻ của cộng đồng.

36 Vụ ngộ độc thực phẩm qúy 1 2026 Bộ Y tế yêu cầu tăng cường an toàn thực phẩm - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu siết chặt thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm

ẢNH: NGUYÊN ÂN

Để Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026 thực sự đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực, đối với địa phương, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị UBND các cấp tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm: triển khai nghiêm các chỉ đạo liên quan; đẩy mạnh tuyên truyền để doanh nghiệp nhận thức an toàn thực phẩm là đạo đức kinh doanh và uy tín thương hiệu; tăng cường thanh tra, hậu kiểm, xử lý nghiêm vi phạm, chuyển cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu hình sự; ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc; chủ động chuẩn bị nguồn lực, phương án ứng phó ngộ độc thực phẩm.  

Dù bận rộn công việc và trời nắng nóng nhưng vì lo lắng cho con nên nhiều phụ huynh tại TP.HCM vẫn tới trường đón con về khi trường thông báo tạm dừng suất ăn bán trú.

Siết chặt an toàn thực phẩm suất ăn bán trú: Hàng trăm cơ sở ký cam kết

Hiệu trưởng Tiểu học Bình Quới Tây nói gì về vụ hơn 100 học sinh nghi ngộ độc?

