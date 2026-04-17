36 vụ ngộ độc trong quý 1: Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu siết chặt thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm

Bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh tính cấp bách và trách nhiệm của toàn xã hội trong vấn đề triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại lễ phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026, do Bộ Y tế phối hợp các bộ, ngành và UBND TP.HCM tổ chức với chủ đề “Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố” vào ngày 16.4.

Bộ trưởng cho biết, chỉ riêng quý 1/2026, số vụ ngộ độc thực phẩm ghi nhận được là 36 vụ, tăng 20 vụ so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tăng 9 vụ có quy mô từ 30 người mắc trở lên. Đây là con số đáng báo động, cho thấy các vụ ngộ độc thực phẩm có tính chất nghiêm trọng, nguy cơ gây hậu quả lâu dài đến sức khoẻ của cộng đồng.

Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu siết chặt thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm ẢNH: NGUYÊN ÂN

Để Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026 thực sự đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực, đối với địa phương, Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị UBND các cấp tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm: triển khai nghiêm các chỉ đạo liên quan; đẩy mạnh tuyên truyền để doanh nghiệp nhận thức an toàn thực phẩm là đạo đức kinh doanh và uy tín thương hiệu; tăng cường thanh tra, hậu kiểm, xử lý nghiêm vi phạm, chuyển cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu hình sự; ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc; chủ động chuẩn bị nguồn lực, phương án ứng phó ngộ độc thực phẩm.