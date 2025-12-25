Vụ ngừng cung cấp khí: Sở Công thương TP.HCM đề nghị doanh nghiệp báo cáo trước 26.12

Tại Công văn số 7037 ngày 25.12, Sở Công thương TP.HCM cho hay, thông tin báo chí về việc PV GAS cắt nguồn khí từ ngày 1.1.2026, khiến hàng trăm doanh nghiệp và gần 500 xe buýt TP.HCM đối mặt nguy cơ ngừng hoạt động. Để chuẩn bị phương án cung cấp khí và đảm bảo nguồn cung khí CNG năm 2026 trên địa bàn thành phố, Sở đề nghị doanh nghiệp có báo cáo cụ thể về tình hình cung cấp khí CNG cho các doanh nghiệp và gần 500 xe buýt; kế hoạch cung cấp khí CNG năm 2026, gửi về Sở trước ngày 26.12 để tổng hợp, báo cáo UBND TP.HCM và Bộ Công thương.

Theo Sở Công thương, TP.HCM hiện có 3 trạm nạp khí cho phương tiện công cộng, nguồn cung khí CNG chủ yếu mua từ PV GAS D ẢNH: KMN

Theo Phòng Quản lý năng lượng (Sở Công thương TP.HCM), hiện toàn thành phố có 3 trạm nạp khí CNG vào phương tiện vận tải công cộng (2 trạm thuộc sở hữu Công ty CP kinh doanh khí miền Nam, 1 trạm thuộc sở hữu Công ty CP khí CNG Việt Nam), phục vụ cho 510 xe buýt sử dụng khí nén CNG hoạt động trên 18 tuyến xe buýt có trợ giá.

Bên cạnh đó, có một số doanh nghiệp sử dụng khí CNG phục vụ cho hoạt động kinh doanh sản xuất. Nguồn cung cấp CNG cho các đơn vị này chủ yếu được mua từ PV GAS D. Đến nay, Sở chưa nhận được thông tin báo cáo từ các doanh nghiệp có trạm nạp CNG về thông tin phản ánh việc PV GAS D dự kiến ngừng cung cấp khí CNG từ đầu năm sau.

Đối với vấn đề cạnh tranh, theo Sở Công thương, KMN thông tin đã có đơn phản ánh, kiến nghị gửi Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia để xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Để bảo đảm hoạt động vận tải hành khách công cộng cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị đang sử dụng khí CNG, Sở Xây dựng đã có Công văn gửi PV GAS đề nghị hỗ trợ nguồn cung khí CNG cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố.

Sở Công thương sẽ phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan nghiên cứu, kiến nghị Bộ Công thương có ý kiến chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan đảm bảo duy trì nguồn nhiên liệu cho xe buýt sử dụng khí nén CNG cũng như các cơ sở sản xuất, công nghiệp trong thời gian tới.