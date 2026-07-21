Vụ nguyên hiệu trưởng chiếm dụng đất: Nhà trường nhiều lần làm việc nhưng không hoàn trả

Ngày 21.7, một lãnh đạo Trường PTDTNT THCS Lắk (xã Liên Sơn Lắk, Đắk Lắk) cho biết, nhà trường đã nhiều lần kiến nghị ông N.T.T (nguyên Hiệu trưởng) hoàn trả diện tích chiếm dụng đất để xây dựng nhà ở.

Vị lãnh đạo này cho biết, ngoài ý kiến của nhà trường về vụ việc trên, nhiều phụ huynh có con em đang theo học cũng có nhiều phản ánh về việc này.

Nguyên Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS Lắk (Đắk Lắk) chiếm dụng đất nhà trường suốt 15 năm ẢNH: VIỆN KSND TỈNH ĐẮK LẮK

Thời gian qua, nhà trường đã nhiều lần phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng làm việc với ông T. về việc hoàn trả đất. Tuy nhiên, ông T. vẫn chưa thực hiện bàn giao và từng muốn thực hiện bồi thường.

Việc ông T. chiếm dụng đất và xây dựng hàng rào bao quanh nhà đã gây mất cảnh quan của trường. Trường PTDTNT THCS Lắk hiện có khoảng 140 học sinh đang theo học.

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi kiện vụ án dân sự, yêu cầu ông N.T.T, nguyên Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS Lắk (xã Liên Sơn Lắk), trả lại diện tích đất trong khuôn viên nhà trường mà ông đã chiếm dụng nhiều năm.

Theo Viện KSND tỉnh Đắk Lắk, năm 1996, Trường PTDTNT THCS Lắk được giao quản lý và sử dụng gần 8.000 m2 đất. Trong thời gian giữ chức hiệu trưởng, ông T. đã chiếm dụng gần 500 m2, tự ý xây dựng nhà ở trên phần đất thuộc quyền quản lý của nhà trường.

Năm 2014, sau khi nghỉ hưu, ông T. không bàn giao lại diện tích chiếm dụng mà tiếp tục sử dụng làm nơi ở cho gia đình.