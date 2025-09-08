Vụ 'nha sĩ hành hung khách hàng': Yêu cầu đánh giá chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp

Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có công văn đề nghị Sở Y tế TP.HCM xác minh, báo cáo làm rõ nội dung phản ánh về vụ việc nhân viên y tế hành hung người bệnh xảy ra tại cơ sở khám, chữa bệnh nha khoa Tuyết Chinh có địa chỉ tại đường Trần Thị Nghĩ, P.Hạnh Thông.

Người đàn ông bị đánh vào mặt tại phòng khám ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đồng thời, khẩn trương tổ chức kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh và đánh giá về thái độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp đối với với nhân viên y tế tại cơ sở nêu trên.

Trường hợp có vi phạm về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, đề nghị Sở Y tế xử lý nghiêm và có văn bản báo cáo gửi về Bộ Y tế qua Cục Quản lý khám, chữa bệnh trước ngày 15.9.

Trước đó, Cục Quản lý khám, chữa bệnh nhận được thông tin phản ánh liên quan đến vụ việc nhân viên y tế hành hung người bệnh xảy ra tại cơ sở khám, chữa bệnh nha khoa Tuyết Chinh, có địa chỉ tại đường Trần Thị Nghĩ, P.Hạnh Thông, TP.HCM.

Xôn xao clip chủ phòng khám nha khoa hành hung khách hàng

Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội tối 7.9, nhiều đoạn clip ghi lại vụ việc người phụ nữ mặc áo blouse có thái độ vô cùng hung hãn, đánh người đàn ông, hành hung và cầm hung khí đe dọa, ném vỡ điện thoại của một người phụ nữ khác.

Theo nội dung clip, một phụ nữ là khách hàng đang ngồi trong phòng khám thì xảy ra mâu thuẫn với người phụ nữ mặc áo blouse trắng, được cho là bác sĩ nha khoa và là chủ phòng khám.

Trong lúc lời qua tiếng lại, vị khách dùng điện thoại quay hình thì bị người mặc áo blouse cầm gậy gí vào mặt, kéo ngã, bóp cổ và giật điện thoại ném xuống đất.

Thấy vậy, một người đàn ông lao vào ngăn cản thì bị người phụ nữ mặc áo blouse đánh vào mặt. Sau đó, người phụ nữ mặc áo blouse tiếp tục ném hàng loạt vật dụng, trái cây vào vị khách.