Vụ nhà văn bán dự án 'Emerald River Garden': UBND xã Bảo Lâm 3 cảnh báo

Hôm 26.6, mạng xã hội lan truyền một bài viết của một nhà văn tên G, chia sẻ thông tin về dự án Emerald River Garden (Bảo Lộc) được đăng tải hồi tháng 2.2026. Trong bài viết, người kể câu chuyện về việc bán các lô, đồng thời tiết lộ những kế hoạch liên quan đến việc xây dựng dự án. Thông tin này được nhiều người quan tâm.

UBND xã Bảo Lâm 3 nói về dự án 'Emerald River Garden'

Mới đây, phía UBND xã Bảo Lâm 3 (Lâm Đồng) phát thông báo, làm rõ những tin đồn liên quan đến dự án Emerald River Garden. Trong thông báo khẳng định hiện tại, trên địa bàn xã không có bất kỳ dự án Emerald River Garden thuộc thôn 16, xã Bảo Lâm 3 được cơ quan thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp phép đầu tư hoặc cho phép triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo xã này cũng nêu rõ những thông tin về việc có dự án Emerald River Garden với nội dung quảng cáo “nhà bên sông đẹp mê ở Bảo Lộc” đang triển khai, kêu gọi góp vốn mua bán đất nền, đăng ký tham gia… đều chưa được xác minh, và không phải thông tin chính thức từ cơ quan nhà nước.

Thông qua thông báo, UBND xã Bảo Lâm 3 đề nghị tổ chức, cá nhân trên địa bàn nâng cao cảnh giác, không tin theo các thông tin chưa kiểm chứng; Không tham gia góp vốn, đặt cọc, mua bán, chuyển nhượng đất đai hoặc ký kết các giao dịch liên quan đến các dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; Chủ động kiểm tra, xác minh thông tin qua UBND xã hoặc các cơ quan chức năng trước khi thực hiện các giao dịch liên quan đến đất đai, đầu tư.

Thông báo cũng nêu rõ nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân lợi dụng thông tin không đúng sự thật để tuyên truyền, quảng bá, huy động vốn trái phép hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Trường hợp phát hiện vi phạm, UBND xã sẽ phối hợp với cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

