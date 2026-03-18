Vụ nhạc sĩ Minh Khang: Tài xế đăng clip có vi phạm, khách quấy rối đối mặt hình phạt nào?

Nhạc sĩ Minh Khang xin lỗi vụ ồn ào với tài xế xe công nghệ Grab song dân mạng vẫn tranh luận gay gắt

Những ngày qua, ồn ào giữa nhạc sĩ Minh Khang và tài xế xe công nghệ Grab tiếp tục gây tranh luận trên mạng xã hội. Vụ việc không chỉ dừng lại ở tranh cãi cá nhân mà còn làm dấy lên nhiều câu hỏi pháp lý. Trong khi một bộ phận khán giả băn khoăn việc tài xế xe công nghệ đăng tải clip khách hàng lên mạng xã hội có vi phạm quy định về quyền riêng tư không, thì không ít ý kiến cũng đặt vấn đề: nếu bị khách quấy rối, xúc phạm khi đang làm việc, tài xế công nghệ cần ứng xử ra sao để đúng luật và bảo vệ quyền lợi của mình?

Tài xế công khai hình ảnh khách hàng lên mạng xã hội là trái luật

Trao đổi với Thanh Niên, luật sư Nguyễn Văn Hậu - Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Cơ quan Truyền thông Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhận định, trong vụ việc này, cả nhạc sĩ Minh Khang và tài xế xe công nghệ Grab đều có hành vi vi phạm pháp luật.

Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, về nguyên tắc, khi tham gia hoạt động trên ứng dụng công nghệ, tài xế có trách nhiệm thực hiện đúng quy trình phục vụ khách hàng theo quy định của đơn vị cung cấp nền tảng. Trong trường hợp phát sinh mâu thuẫn hoặc khách hàng có hành vi không phù hợp, tài xế hoàn toàn có thể phản ánh, khiếu nại về phía công ty để được hỗ trợ xử lý theo cơ chế nội bộ, thay vì tự ý xử lý theo cách cảm tính.

Đoạn clip được cho là nhạc sĩ Minh Khang có những lời lẽ khiếm nhã đối với tài xế gây xôn xao mạng xã hội

Đáng chú ý hơn, hành vi tài xế đăng tải video ghi lại hình ảnh khách hàng lên mạng xã hội khi chưa được sự đồng ý là vi phạm pháp luật. Bởi theo Điều 38 Bộ luật Dân sự quy định việc thu thập, lưu giữ, công khai thông tin đời tư, bí mật cá nhân của người khác phải được sự đồng ý của người đó. Bên cạnh đó, Điều 32 Bộ luật Dân sự quy định rõ: việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý, trừ một số trường hợp đặc biệt do luật định. Ngoài ra, theo luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 (và các nghị định hướng dẫn thi hành), hình ảnh cá nhân được xác định là dữ liệu cá nhân và được pháp luật bảo vệ. Việc thu thập, lưu trữ, sử dụng hoặc phát tán dữ liệu cá nhân phải có sự chấp thuận của chủ thể dữ liệu.

"Do đó, việc tài xế xe công nghệ Grab đăng video có chứa hình ảnh của nhạc sĩ Minh Khang lên mạng khi chưa được đồng ý là hành vi xâm phạm quyền nhân thân và quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân. Theo Điều 32 Bộ luật Dân sự, cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình và có quyền yêu cầu tòa án buộc người vi phạm chấm dứt hành vi, gỡ bỏ nội dung, xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại nếu có. Do đó, nếu hình ảnh bị sử dụng, phát tán trái phép, nhạc sĩ Minh Khang có quyền khiếu nại, khởi kiện yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Tuy nhiên, việc xử lý cụ thể còn phụ thuộc vào quá trình xác minh, đánh giá đầy đủ tính chất, mức độ vi phạm của từng bên", luật sư Hậu phân tích.

Theo luật sư, trong trường hợp bị khách hàng quấy rối, đe dọa trên xe, tài xế nên báo cáo ngay cho đơn vị cung cấp ứng dụng để được bảo vệ theo cơ chế của nền tảng. Thông thường, các hãng công nghệ đều có quy trình tiếp nhận phản ánh và có thể áp dụng biện pháp hạn chế hoặc khóa tài khoản đối với khách hàng vi phạm. Ngoài ra, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tài xế cũng có thể trình báo cơ quan chức năng để được xem xét, xử lý theo quy định.

Nhạc sĩ Minh Khang có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý

Ở chiều ngược lại, luật sư Nguyễn Văn Hậu cho rằng nhạc sĩ Minh Khang cũng có những hành vi chưa phù hợp. Trong trường hợp cơ quan chức năng xác định nhạc sĩ có dùng lời lẽ xúc phạm, lăng mạ hoặc bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác thì có thể bị xử lý theo quy định pháp luật hiện hành.

Cụ thể, theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP (ban hành ngày 31.12.2021), hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trong lĩnh vực an ninh, trật tự có thể bị xử phạt hành chính từ 200.000 đến 300.000 đồng. Đây là chế tài áp dụng đối với những vi phạm ở mức độ chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong trường hợp hành vi có tính chất nghiêm trọng hơn, đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm còn có thể bị xử lý theo Bộ luật Hình sự về tội làm nhục người khác. Theo đó, mức phạt có thể là phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng hoặc phạt tù từ 2 năm đến 5 năm, tùy tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi.

"Như vậy, pháp luật hiện hành đã có đầy đủ chế tài xử phạt đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác, nhằm bảo đảm tính răn đe và giữ gìn trật tự xã hội. Đây là phần trách nhiệm pháp lý có thể đặt ra đối với nhạc sĩ Minh Khang nếu cơ quan chức năng xác định có hành vi vi phạm", luật sư Hậu cho hay.