Vụ nổ mỏ than tại Trung Quốc: 90 người chết, ông Tập Cận Bình chỉ đạo khẩn

Vụ tai nạn tại mỏ than Liushenyu (Lưu Thần Dục) ở huyện Thấm Nguyên, tỉnh Sơn Tây (miền bắc Trung Quốc) đã làm 90 người thiệt mạng, theo CCTV ngày 23.5. Tân Hoa xã đưa tin có 82 người thiệt mạng và 9 người còn mắc kẹt.

Xe cứu hộ tại mỏ than Lưu Thần Dục ở tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) sau vụ tai nạn hôm 22.5 ảnh: ap

Trước đó, lực lượng chức năng thông báo tính đến 6 giờ sáng 23.5, có 8 người thiệt mạng và 38 người bị mắc kẹt dưới mỏ trong khi hơn 200 người được đưa lên mặt đất an toàn.

Vụ nổ khí ga xảy ra tại mỏ than vào tối 22.5 khi 247 công nhân đang làm việc, khiến nhiều thợ mỏ bị mắc kẹt. Hiện tại, công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra.

Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã đưa ra chỉ đạo quan trọng sau vụ nổ mỏ than tại Trung Quốc, yêu cầu dốc toàn lực cho công tác cứu nạn cứu hộ, tìm kiếm người mất tích và điều trị người bị thương.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vào sáng 23.5 ẢNH: REUTERS

Chủ tịch Tập chỉ thị điều tra kỹ nguyên nhân vụ việc, xử lý những người chịu trách nhiệm theo đúng pháp luật. Các lãnh đạo của công ty quản lý mỏ than đã bị tạm giữ.

Ông Tập nhấn mạnh rằng cơ quan chức năng trên cả nước phải rút ra bài học từ tai nạn, duy trì cảnh giác cao về an toàn lao động, tăng cường nỗ lực nhận diện và loại trừ rủi ro nhằm đề phòng xảy ra tai nạn lớn.

Trong thời điểm Trung Quốc bước vào mùa mưa lũ, ông Tập kêu gọi tăng cường chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp, nâng cao các biện pháp phòng ngừa lũ và giảm thiểu thiên tai nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Thủ tướng Lý Cường cũng đã ra những chỉ đạo tương tự, kêu gọi công bố thông tin kịp thời và chính xác, xử lý đúng người đúng tội. Theo Tân Hoa xã, Phó thủ tướng Trương Quốc Thanh đã dẫn đầu phái đoàn đến giám sát công tác cứu hộ và xử lý sau tai nạn tại Sơn Tây.

Vụ tai nạn tại mỏ than Lưu Thần Dục là một trong những tai nạn hầm mỏ chết chóc nhất tại Trung Quốc trong 10 năm qua, theo Reuters.