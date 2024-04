Vụ nữ nhân viên quán cà phê nghi bị khách sàm sỡ: Chờ kết quả giám định

Ngày 1.4, thông tin từ lãnh đạo Công an H.Thanh Hà cho biết, đơn vị này đang chờ kết quả giám định đối với N.T.S (17 tuổi, trú tại xã Thanh Xá, H.Thanh Hà), nữ nhân viên trong vụ nghi bị ông Phạm Công C. (38 tuổi, trú tại xã Tân Việt, H.Thanh Hà) sàm sỡ tại cửa thang máy và bị hành hung tại khu vực ngoài cửa một quán cà phê trên địa bàn huyện.

"Chúng tôi vẫn đang chờ kết quả giám định đối với chị S. để làm căn cứ giải quyết vụ việc. Về giám định tâm thần, nếu trong 7 ngày không giám định được thì phải qua 3 tháng xem nạn nhân có bị sang chấn về tâm thần thật hay không, và phải dựa vào sự giám định kỹ càng từ cơ quan chức năng có thẩm quyền", lãnh đạo Công an H.Thanh Hà thông tin thêm.

Bà Trần Thị Thanh Thảo, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hải Dương, cho biết Hội LHPN tỉnh đã nắm được thông tin vụ việc nêu trên và giao phòng, ban chuyên môn làm công văn gửi cơ quan chức năng H.Thanh Hà để bảo vệ quyền lợi chính đáng của chị S.

Chi S. đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai C.T.V

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã đưa tin, mạng xã hội Facebook gần đây đã lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh sự việc được cho là xảy ra tại quán cà phê Era (tòa nhà Hương Vân, xã Thanh Khê, H.Thanh Hà).

Theo thời gian được camera ghi lại, sự việc xảy ra vào chiều tối 26.3, thời điểm này, có một đoàn khách đang bước vào thang máy của tòa nhà Hương Vân. Cùng lúc đó, nữ nhân viên quán cà phê là chị S. đứng cạnh thang máy để hướng dẫn khách bước vào thang máy.

Bất ngờ, người đàn ông mặc áo phông kẻ đỏ pha màu đen và màu trắng được xác định là ông Phạm Công C. đã lao tới ôm S., có hành động nhạy cảm, nghi sàm sỡ. Khi chị S. phản kháng, ông C. mới bỏ tay ra khỏi người và bước vào trong thang máy. Khi bị chị S. dùng điện thoại ghi lại, ông C. đã lao tới đá vào người nữ nhân viên này.

Chỉ đến khi được bảo vệ của tòa nhà Hương Vân cùng với người bạn đi cùng ngăn cản, ông C. mới lên xe máy và bỏ đi.

Theo một số nguồn tin, sau khi bị hành hung, chị S. có biểu hiện không bình thường, đang điều trị tại khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai.