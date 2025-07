Vụ ô tô rơi xuống sông: Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân mất tích

Sáng 14.7, một lãnh đạo xã Vạn An (H.Nam Đàn cũ, tỉnh Nghệ An) cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 2 nạn nhân tử vong dưới sông sau vụ tai nạn giao thông xảy ra tại địa bàn.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 13.7, xe ô tô 5 chỗ mang biển kiểm soát tỉnh Nghệ An do anh T.H.B (37 tuổi, ngụ xã Vạn An) điều khiển, lưu thông theo hướng từ xã Kim Liên đến xã Vạn An, trên xe có 2 người đi cùng là anh T.V.T (35 tuổi, ngụ xã Vạn An) và anh S (35 tuổi, ngụ tỉnh Hà Tĩnh).

Lực lượng cứu hộ trục vớt xe gặp nạn ẢNH: CTV

Khi ô tô đang chạy trên QL46A, đến địa bàn xã Vạn An (giáp TT.Nam Đàn cũ) thì va chạm mạnh với xe máy do anh Đ.Đ.C (32 tuổi, ngụ xã Đại Huệ, Nghệ An) điều khiển, chở theo vợ là chị N.T.B (28 tuổi), con trai Đ.Đ.P (4 tuổi) và cháu Đ.Đ.Q (9 tuổi).

Tiếp đó, xe ô tô này va chạm với xe máy do bà H.T.Q (52 tuổi) điều khiển chạy phía trước, cùng chiều. Cú tông quá mạnh khiến cả 2 xe máy bị hất văng, xe ô tô húc đổ lan can cầu rồi rơi xuống sông.

Kinh hoàng vụ ô tô lao xuống sông, 3 người thiệt mạng

Xe ô tô tông gãy đoạn lan can cầu trước khi rơi xuống sông ẢNH: CTV

Sau khi tai nạn xảy ra, người dân sống gần hiện trường cùng người đi đường đã gọi điện báo cơ quan chức năng đến cứu hộ và đưa các nạn nhân bị thương (đi trên 2 máy) đến bệnh viện cấp cứu.

2 người đi trên xe ô tô gồm tài xế và anh T.V.T được lực lượng cứu hộ phát hiện cứu sống, anh S. bị mất tích. Đến chiều tối cùng ngày, chiếc xe ô tô được trục vớt, nhưng trong xe không có người.

Thời điểm đó, phía gia đình anh Đ.Đ.C (người điều khiển xe máy) trình báo cháu Đ.Đ.Q (9 tuổi), cháu anh C., cũng bị mất mất tích sau vụ tai nạn.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân vào tối 13.7

ẢNH: K.H

Xe ô tô sau khi được trục vớt từ dưới sông ẢNH: K.H

Khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể cháu Q. dưới sông, gần hiện trường vụ tai nạn.

Đến 0 giờ 23 ngày 14.7, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể anh S. cách vị trí gặp nạn ban đầu khoảng 200 m về phía hạ lưu.

Tại bệnh viện, anh Đ.Đ.C (người điều khiển xe máy) do bị thương quá nặng đã tử vong.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công điều tra, làm rõ.