Vụ phản ánh giao hơn 10 trang bài tập, nhiều phụ huynh lên tiếng

Ngày 3.10, UBND phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) cho biết Trường tiểu học số 1 phường Bình Định đã có báo cáo, giải trình liên quan đến phản ánh trên mạng xã hội về việc giáo viên giao nhiều bài tập về nhà cho học sinh lớp 5A3.

Trường tiểu học số 1 phường Bình Định đã có báo cáo, giải trình liên quan đến phản ánh về việc giáo viên giao nhiều bài tập về nhà cho học sinh ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng của một người tự nhận là phụ huynh có con học lớp 5A3, phản ánh giáo viên chủ nhiệm Q.T.M.H giao nhiều bài tập về nhà.

Theo nội dung bài đăng, có những buổi tối học sinh phải chép bài, làm bài tập và chuẩn bị bài mới với khối lượng hơn 10 trang A4. Người đăng cho rằng việc này khiến học sinh và cha mẹ chịu áp lực, đồng thời làm các em có ít thời gian nghỉ ngơi.

Bài đăng cũng đề nghị giáo viên xem xét lại khối lượng bài tập, tránh tạo áp lực quá lớn cho học sinh lớp 5.

Tuy nhiên, một số phụ huynh lớp 5A3 cho rằng nội dung trên không đúng với thực tế.

Chị Trần Thị Thanh Tâm cho biết từng đọc bài đăng phản ánh giáo viên chủ nhiệm giao bài tập về nhà quá tải. Ban đầu chị khá bất ngờ nhưng sau khi kiểm tra sách vở và trao đổi với con, chị cho rằng thông tin này không chính xác.

Theo chị Tâm, mỗi ngày con chị chỉ mất khoảng 30 phút để hoàn thành những phần được giáo viên dặn dò, chủ yếu là ôn lại kiến thức cũ. Chị cũng cho rằng học sinh trong lớp không có biểu hiện bị áp lực khi đi học.

"Làm cha làm mẹ, ai cũng thương con và có quyền góp ý. Tuy nhiên, nếu có điều gì chưa rõ, chúng ta nên trao đổi trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm hoặc ban đại diện cha mẹ học sinh để giải quyết, thay vì đưa lên mạng xã hội", chị Tâm nói.

Theo xác minh của cơ quan chức năng, phản ánh cô giáo giao bài tập về nhà nhiều gây quá tải cho học sinh là sai sự thật ẢNH: ĐỨC NHẬT

Anh Nguyễn Hoàng Thy cũng cho rằng phản ánh trên mạng xã hội không chính xác và ảnh hưởng đến giáo viên chủ nhiệm, nhà trường.

Theo anh Thy, con anh là lớp phó học tập và xác nhận giáo viên không giao bài tập về nhà. Những học sinh mang bài về nhà làm là do chưa hoàn thành bài tập trên lớp.

Trao đổi với phóng viên, một nhóm học sinh lớp 5 đang học tại trường cũng cho biết bình thường thầy cô không giao bài tập về nhà. Những học sinh chưa hoàn thành bài tập trên lớp có thể mang về nhà để tiếp tục làm.

Ông Lê Sơn Khoa, Hiệu trưởng Trường tiểu học số 1 phường Bình Định, cho hay nhà trường luôn quán triệt chủ trương không giao bài tập về nhà cho học sinh tiểu học, hướng tới việc hoàn thành bài tập ngay tại lớp.

Liên quan vụ việc, UBND phường Bình Định cho biết sau khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, địa phương đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh.

Qua làm việc với Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và đại diện Hội phụ huynh học sinh lớp 5A3, cơ quan chức năng xác định không có việc giao bài tập quá tải như phản ánh.

UBND phường Bình Định cũng cho biết tài khoản đăng tải thông tin phản ánh là ảo, không phải của phụ huynh học sinh trong lớp và không thuộc địa bàn quản lý. Hiện lực lượng công an tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.