Vụ phát hiện hài cốt trong bể phốt ở Hải Phòng: Giải oan cho người đã khuất

Giết người, cướp của rồi phi tang xác

Liên quan vụ phát hiện hài cốt tại một bể phốt nhà dân ở Hải Phòng, ngày 23.12, đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng, cho biết sau khi bị bắt, nghi phạm Bùi Trung Thành (30 tuổi, ở thôn 5, làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) đã khai nhận hành vi giết người cướp của.

Cụ thể, Thành khai, sau khi chị Nguyễn Thu Thanh (sinh năm 1988, người cùng thôn) chở bình gas tới nhà ông Quỳ (bố dượng của Thành, ở thôn 5), Thành ra tay sát hại nạn nhân rồi lấy đi 1 sợi dây chuyền, bông tai, nhẫn bằng vàng.

"Quyết định khởi tố đang được CQĐT hoàn thiện và sẽ tống đạt vào đầu tuần tới", đại tá Thắng nói.

Nghi phạm Bùi Trung Thành được đưa đến hiện trường vụ án giết người 13 năm về trước C.T .V

Trước đó, ngày 22.12, Cơ quan CSĐT đã dẫn giải nghi phạm Thành về nhà ông Nguyễn Văn Quỳ (bố dượng của Thành, ở thôn 5) thực nghiệm lại hiện trường vụ án.

Sáng cùng ngày (23.12), PV Thanh Niên trở lại hiện trường, nơi xảy ra vụ án mạng cách đây 13 năm tại nhà ông Nguyễn Văn Quỳ, nằm ở cuối thôn 5.



Ông Quỳ đi làm ở xã bên, không có nhà. Toàn bộ lối vào cũng như quanh vườn đều có dây căng bảo vệ khu vực hiện trường của cơ quan chức năng. Khu vực bể phốt, nơi ông Quỳ phát hiện bộ hài cốt chị Thanh, đã được san gạt, dọn sạch sẽ sau khi quá trình khám nghiệm hiện trường, tìm hài cốt hoàn tất.

Vụ án giúp giải oan cho lời đồn về cho nạn nhân

Hàng xóm của ông Quỳ cho hay, mọi người hết sức bàng hoàng khi chứng kiến công an áp giải nghi phạm Thành về thực nghiệm hiện trường vụ giết chị Thanh. Thành là con riêng của bà Hoạt (vợ hai của ông Quỳ, người cùng thôn 5), sau khi ông Quỳ và bà Hoạt bị bắt, bị kết án tù giam về tội sản xuất thuốc nổ trái phép vào năm 2009, nghi phạm vẫn thường xuyên lui tới ăn ở một mình tại ngôi nhà kể trên.

Bể phốt sau nhà ông Quỳ, nơi nghi phạm Thành phi tang xác nạn nhân Nguyễn Thu Thanh xuống đó sau khi sát hại, cướp tài sản GIANG LINH

"Trước đây, Thành lái máy xúc thuê cho máng xay đá của vợ chồng ông H., người trong xã, giáp nhà bố dượng Thành. Gần đây, Thành đi lái xe thuê cho một cơ sở tại xã Minh Tân, cùng huyện…", một người dân thôn 5 cho hay.

Bà Ngô Thị Hoành, Trưởng thôn 5, làng Pháp Cổ (xã Lại Xuân), là một trong số ít người dân đầu tiên được ông Quỳ báo phát hiện ra bộ hài cốt trong bể phốt sau nhà và cũng là người được CQĐT mời chứng kiến khám nghiệm hiện trường, khám nhà và thực nghiệm lại hiện trường vụ án mạng.

Bà Hoành kể lại, cuối giờ chiều 6.12, ông Quỳ không thấy con chó mới mua đâu nên đi tìm quanh vườn nhà và vô tình phát hiện bộ hài cốt ở trong một ngăn lọc của bể phốt sau nhà. Ngày 7.12, Công an xã Lại Xuân, Công an H.Thủy Nguyên cùng Công an TP.Hải Phòng có mặt khám nghiệm hiện trường, tiến hành hút bể phốt để tìm kiếm xương cũng như các chứng cứ, phục vụ điều tra.

Toàn bộ lối ra vào gia đình ông Quỳ đều được cơ quan chức năng căng dây, bảo vệ hiện trường, phục vụ điều tra GIANG LINH

Theo bà Hoành, trong biên bản thể hiện bộ xương không còn nguyên vẹn nên nhiều ngày sau, khu vực đất quanh vườn nhà ông Quỳ đều được cơ quan điều tra đưa máy soi, đồng thời sới tung tìm kiếm, nhặt từng chi nhỏ.

Ngày 22.12, cơ quan điều tra đưa nghi phạm Thành về thực nghiệm lại hiện trường, đồng thời tiến hành khám xét ngôi nhà mà Thành mới xây dựng trên đất của bố đẻ ở thôn 5, chỉ cách hiện trường gây án khoảng 400 m. Tại đây, công an thu giữ 3 điện thoại di động, trong đó 2 điện thoại của Thành và 1 điện thoại của bà Hoạt.

Khởi tố vụ án phát hiện hài cốt trong bể phốt ở Hải Phòng

Cũng theo Trưởng thôn 5, việc phát hiện bộ hài cốt chị Thanh cũng như tìm ra nghi phạm sát hại chị đã giúp giải oan cho người chết cũng như người đang sống. Chị Thanh sau ngày định mệnh đi giao gas và bị mất tích, nhiều người ác ý đồn thổi cho rằng nạn nhân bỏ chồng, bỏ con "đi theo trai" khiến tình cảm giữa 2 nhà thông gia sau đó ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

Bà Hoành cũng như người thân nạn nhân và đông đảo người dân thôn 5 mong muốn vụ án sớm được khép lại, hung thủ bị đền tội thích đáng cho hành vi dã man của mình và gia đình sớm nhận lại hài cốt của chị Thanh để lo hậu sự.

Hiện vụ án giết người, cướp tài sản và phi tang xác nói trên đang được Công an TP.Hải Phòng tiếp tục điều tra.