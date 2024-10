Vụ phát hiện thi thể trong quán karaoke An Phú bỏ hoang: Nạn nhân người nước ngoài

Theo thông tin ban đầu vào sáng cùng ngày (16.10), Công an P.An Phú (TP.Thuận An, Bình Dương) nhận được tin báo qua điện thoại của một người tự giới thiệu là YouTuber đã vào bên trong quán karaoke An Phú và phát hiện nhiều bộ phận thi thể người.

Quán karaoke An Phú bỏ hoang từ sau vụ cháy, cửa không có khóa ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo mô tả của YouTuber, thì người này đã phát hiện tay, chân và đầu của người ở trong quán karaoke An Phú bị bỏ hoang nhiều năm nay kể từ khi xảy ra vụ cháy làm 32 người chết (xảy ra ngày 6.9.2022).

Ngay sau đó, Công an P.An Phú đã triển khai lực lượng đến hiện trường thì phát hiện một thi thể còn nguyên các bộ phận, nổi lên miệng bể chứa nước PCCC, nằm âm dưới đất, phía sau quán karaoke).

Bể chứa nước PCCC nằm ở phía sau của quán karaoke An Phú, nơi phát hiện thi thể nạn nhân ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng cử lực lượng hình sự và các đơn vị nghiệp vụ đến hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đến chiều cùng ngày 16.10, thi thể người đàn ông đã được đưa về nhà xác của bệnh viện để phục vụ công tác điều tra, lấy mẫu xét nghiệm ADN.

Bên trong quán karaoke chứa nhiều rác, chất bẩn cho thấy có nhiều người thường ra vào ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, hiện nay thi thể người đàn ông đã được người thân là người nước ngoài nhận diện, nhưng vẫn phải chờ kết quả giám định ADN.

Thông tin từ người thân của nạn nhân cho biết, nạn nhân từ Trung Quốc sang Việt Nam và đến Bình Dương làm việc; lưu trú tại một chung cư trong KDC Việt Sing (P.An Phú, TP.Thuận An) và đã "mất tích" hơn 1 tháng nay.

Một người đàn ông tìm kiếm rác bên trong quán ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Khoảng nhiều tháng gần đây nạn nhân có biểu hiện trầm cảm, không làm việc mà đi lang thang trên đường và các ngõ ngách trong đêm tối ở khu vực P.An Phú.

Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định lần xuất hiện gần nhất của nạn nhân trong KDC Việt Sing vào ngày 14.9.

Nhiều khả năng nạn nhân đã đi lạc vào trong quán karaoke An Phú bị bỏ hoang, nằm trên mặt tiền đường 22 Tháng 12 (P.An Phú), cửa chính bị phá bỏ trống.

Quan sát của PV Thanh Niên tại quán karaoke An Phú bị bỏ hoang nhiều năm, bên trong có chứa nhiều loại rác, chất bẩn, chai nhựa, vỏ dừa tươi… cho thấy có nhiều người đã vào bên trong quán ăn uống và xả rác ở đây.