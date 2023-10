Vụ phó viện trưởng viện kiểm sát bị tố 'vòi tiền': Kiểm điểm 11 cán bộ

Theo đó, Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau vừa có văn bản thông tin về kết quả xác minh xử lý vụ việc một phó viện trưởng viện kiểm sát bị tố "vòi tiền" gia đình bị can.

Theo nội dung văn bản, sau khi xác minh làm rõ, không đủ cơ sở kết luận có hành vi nhận hối lộ, nhưng quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cá nhân đã vi phạm quy trình, quy định của ngành. Từ đó, Công an tỉnh Cà Mau đã xử lý kiểm điểm trách nhiệm, kỷ luật 10 cán bộ liên quan. Phía Viện KSND tỉnh Cà Mau cũng đã xử lý trách nhiệm 1 kiểm sát viên của H.Ngọc Hiển.

Tuy nhiên, văn bản của Văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau không nêu rõ cá nhân nào bị kiểm điểm, kỷ luật và hình thức kỷ luật.

Có 11 cán bộ của ngành công an và Viện KSND H.Ngọc Hiển bị kiểm điểm trong vụ tố 'vòi tiền' của gia đình bị can G.B

Như Thanh Niên đã thông tin, ông Lại Tấn Tài (62 tuổi, ngụ TT.Rạch Gốc, H.Ngọc Hiển) tố cáo cán bộ Viện KSND và Công an H.Ngọc Hiển có hành vi "vòi tiền" để con gái ông là Lại Phương Thúy (35 tuổi) được tại ngoại. Sau đó, Văn phòng CSĐT Công an tỉnh Cà Mau chuyển đơn của ông Tài đến Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an H.Ngọc Hiển và Viện trưởng Viện KSND H.Ngọc Hiển.



Nội dung tố cáo của ông Tài đề cập việc ông có gặp một Phó viện trưởng Viện KSND H.Ngọc Hiển để xin cho bị can Thúy được tại ngoại vì hoàn cảnh gia đình. Ông Tài khẳng định "Vị này vận động tôi số tiền 40 triệu đồng, nhưng dặn tôi không được nói chuyện này với ai. Nếu tôi đồng ý thì ngày hôm sau (tức ngày 4.4 - PV) sẽ phê chuẩn cho con tôi tại ngoại".

Được biết, trong đơn gửi Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, ông Tài tố 3 cán bộ của Công an H.Ngọc Hiển và 2 cán bộ của Viện KSND H.Ngọc Hiển "vòi tiền" gia đình ông.

Trước đó, vào tháng 5.2023, sau khi tiếp nhận thông tin về sự việc có dấu hiệu "vòi tiền" để "chạy" tại ngoại ở H.Ngọc Hiển, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Cà Mau, đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc xác minh làm rõ.

Liên quan vụ việc, ngày 14.6 vừa qua, TAND H.Ngọc Hiển xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lại Phương Thúy 6 tháng tù về tội đánh bạc.