Vụ phụ huynh vào trường đánh học sinh: Kiểm điểm hiệu trưởng

Gia Bách
Gia Bách
07/04/2026 17:10 GMT+7

UBND xã Lương Thế Trân (tỉnh Cà Mau) yêu cầu kiểm điểm hiệu trưởng và xử lý trách nhiệm giáo viên sau vụ phụ huynh vào trường đánh học sinh trước sự chứng kiến của giáo viên.

Chiều 7.4, lãnh đạo UBND xã Lương Thế Trân (tỉnh Cà Mau) xác nhận đã giao Phòng Văn hóa – Xã hội chủ trì, phối hợp Trường tiểu học Phú Hưng A tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với hiệu trưởng nhà trường liên quan vụ phụ huynh vào trường đánh học sinh trước sự chứng kiến của giáo viên.

Động thái này được đưa ra sau khi xảy ra vụ việc phụ huynh vào lớp đánh một học sinh lớp 3 theo "giao kèo", gây dư luận xấu tại địa phương. 

Vụ phụ huynh vào trường đánh học sinh: Kiểm điểm hiệu trưởng - Ảnh 1.

Phụ huynh bức xúc tố vụ việc phụ huynh vào trường đánh học sinh lên mạng xã hội

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo lãnh đạo xã, trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường được đặt ra khi để xảy ra tình trạng học sinh bị đánh trong môi trường giáo dục. 

UBND xã xã Lương Thế Trân cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của 2 giáo viên chứng kiến vụ việc. Theo đó, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phú Hưng A được giao tổ chức kiểm điểm, xử lý theo thẩm quyền đối với 2 giáo viên vì không có hành động ngăn cản, vi phạm quy tắc ứng xử của nhà giáo. Thời hạn báo cáo về UBND xã được ấn định trước ngày 10.4.

Như Thanh Niên đã thông tin, theo báo cáo nhanh của Trường tiểu học Phú Hưng A, vụ việc xảy ra khoảng 15 giờ ngày 25.3 tại lớp 3A1. Buổi chiều trước khi chưa vào học tiết 1, em K.V.G.H và em H.L.N.Y xảy ra mâu thuẫn giành vị trí chỗ chơi dẫn đến va chạm, tác động qua lại.

Gần hết tiết 3, phụ huynh em H.L.N.Y đến trường rước con mình nghe kể lại sự việc. Sau đó, phụ huynh em N.Y chủ động liên hệ với gia đình em G.H để "cùng nhau giáo dục các em".

Báo cáo cũng thể hiện, trước đó em H. từng có hành vi đánh em N.Y và đã được giáo viên chủ nhiệm cùng giáo viên bộ môn mời hai bên phụ huynh đến làm việc, thống nhất hướng xử lý bằng việc cho H. xin lỗi và hòa giải. Tại buổi trao đổi, mẹ của N.Y đưa ra yêu cầu nếu H. tiếp tục đánh Y. thì sẽ phải "chịu cho mẹ Y. đánh 10 roi". Nội dung này đã được bà ngoại của H. và chính em H. chấp nhận.

Sau khi sự việc tái diễn, cha của N.Y đã yêu cầu H. thực hiện "giao kèo" trước đó. Việc đánh 10 roi được thực hiện ngay tại trường, sau đó các bên rời đi. Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của bà ngoại em K.V.G.H và 2 giáo viên.

UBND tỉnh Cà Mau có văn bản chỉ đạo UBND xã Lương Thế Trân khẩn trương rà soát, xác minh toàn bộ vụ việc phụ huynh vào trường đánh học sinh.


Cà Mau chỉ đạo xử lý trách nhiệm vụ phụ huynh vào trường đánh học sinh

UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo rà soát, xử lý vụ phụ huynh vào trường thực hiện 'giao kèo' đánh học sinh trước sự chứng kiến của phụ huynh và giáo viên.

