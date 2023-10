Vụ Quốc Cơ - Quốc Nghiệp 'chồng đầu chạy xe': Chưa phạt lỗi vi phạm quảng cáo

Chiều 26.10, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội định kỳ của UBND TP.HCM, phóng viên hỏi về việc xử lý hành vi quảng cáo vi phạm đối với clip Quốc Cơ - Quốc Nghiệp biểu diễn chồng đầu chạy xe.

Về vấn đề này, Sở VH-TT TP.HCM cho biết clip quảng cáo chồng đầu giữ thăng bằng, chạy xe máy điện của nghệ sĩ Quốc Cơ - Quốc Nghiệp trên mạng xã hội không thuộc thẩm quyền cấp phép của cơ quan này.

Tuy nhiên, trong vai trò quản lý nghệ sĩ, Sở VH-TT sẽ làm việc với 2 nghệ sĩ này về việc sử dụng hình ảnh chồng đầu đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm gây ảnh hưởng xấu đến ý thức, việc tuân thủ pháp luật của người dân.

Cũng theo Sở VH-TT, nội dung clip quảng cáo chưa được phát hành nhưng đã lưu truyền trên các nền tảng mạng xã hội nên cần có sự tham gia quản lý của Sở TT-TT. Cụ thể, cần xác định tài khoản đăng tải lên mạng Internet để xem xét xử lý hành vi đăng tải clip có nội dung vi phạm pháp luật, ảnh hưởng xấu đến ý thức, việc tuân thủ pháp luật của người tham gia giao thông.

Theo Sở VH-TT, người quảng cáo, người kinh doanh dịch vụ quảng cáo phải đảm bảo và chịu trách nhiệm đối với nội dung sản phẩm quảng cáo.

Clip Quốc Cơ - Quốc Nghiệp không đội nón bảo hiểm lái xe khiến cộng đồng mạng bức xúc

Đối với việc xác định hành vi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội, Sở VH-TT cho biết Công an TP.Thủ Đức điều tra, xác minh và nhận định việc thực hiện ghi hình, quay phim được thực hiện trong khu vực có rào chắn, trên đoạn đường chưa kết nối vào mạng lưới giao thông đường bộ, người không phận sự vào khu vực đang ghi hình.

Ngoài ra, khi quay phim có đội ngũ y tế, có bảo hiểm tai nạn cho toàn bộ đội ngũ sản xuất, diễn viên và nội dung clip có sử dụng kỹ xảo điện ảnh để xóa bỏ các trang thiết bị, phương tiện và người bảo hộ.

Sở VH-TT cho rằng đây là việc thực hiện quay quảng cáo nên chưa đủ cơ sở pháp lý để áp dụng xử lý vi phạm tại khoản 4 Điều 8 Luật quảng cáo về quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông, an toàn xã hội.

Vụ việc clip 2 nghệ sĩ Quốc Cơ - Quốc Nghiệp đăng tải trên mạng xã hội ngày 21.10 có phân cảnh chồng đầu chạy xe, không đội nón bảo hiểm nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Ngay sau đó, Công an TP.Thủ Đức mời nghệ sĩ Quốc Nghiệp lên làm việc. Qua xác minh, địa điểm biểu diễn làm phim quảng cáo là đoạn đường nằm trong cụm chung cư ở P.An Khánh, TP.Thủ Đức do Công ty Thuận Việt làm chủ đầu tư. Đoạn đường này chưa được kết nối giao thông, có rào chắn ngăn không cho phương tiện đi vào bên trong.

Sau khi Công an TP.Thủ Đức mời làm việc, Công ty Dat Bike gỡ clip này xuống khỏi kênh YouTube của doanh nghiệp. Công an TP.Thủ Đức nhận định đây là vụ việc hành chính nên đề xuất Công an TP.HCM và các sở ngành xử lý hành chính đối với các cá nhân, tổ chức liên quan.