Vũ Quốc Việt ra sao sau khi đổi nghệ danh?

Vũ Quốc Việt toát lên hình ảnh người đàn ông si tình trong MV mới NVCC

VUVU (nghệ danh mới của Vũ Quốc Việt) vừa trình làng ca khúc mới Please don't go. Đây là bài hát do chính anh sáng tác, kể về một người đàn ông đã trót si tình. Sau khi đổi nghệ danh, nam ca sĩ tích cực ra mắt các sản phẩm âm nhạc dành tặng khán giả. Với VUVU, Please don't go mang màu sắc khác biệt so với các dự án trước đó. “Đây là một bản tình ca hiện đại, mang đậm hình ảnh và màu sắc của tôi", anh cho hay.

Nam ca sĩ cho rằng việc đặt tên hay lồng ghép tiếng Anh vào ca từ là cách anh nhấn mạnh sự nuối tiếc trong tình yêu của một gã si tình. “Nó cũng thể hiện tinh thần hội nhập với thị trường âm nhạc quốc tế. Trong vai trò một ca - nhạc sĩ, lúc nào tôi cũng mong muốn con người, văn hoá, đặc biệt là âm nhạc Việt Nam sẽ tạo nên những dấu ấn rực rỡ”, VUVU chia sẻ.

Vũ Quốc Việt khẳng định bản thân luôn nhiệt huyết với âm nhạc NVCC

Trong sản phẩm lần này, VUVU độc diễn giữa không gian tối đen, giọng hát khàn và giai điệu ma mị. Anh toát lên vẻ phong trần, si tình khi nỗ lực níu kéo một mối quan hệ dang dở. Hình ảnh chủ nhân bản hit Giấc mơ cánh cò bên cây đàn guitar để lại ấn tượng cho khán giả.

VUVU tâm sự thêm: “Trái tim của tôi luôn có sự nhiệt huyết và đam mê dành cho âm nhạc nên tôi không ngại thử sức mình để hoá thân hay trải nghiệm những hình tượng mới, phong cách mới. Please don't go có giai điệu bắt tai, được trau chuốt kỹ lưỡng về phần nghe lẫn phần nhìn. Nó còn là một dấu ấn của tôi trong hành trình cháy hết mình với nghệ thuật”.

Vũ Quốc Việt đánh giá cao những thay đổi trong thị trường âm nhạc hiện nay NVCC

Hồi tháng 7.2023, Vũ Quốc Việt công bố đổi nghệ danh thành VUVU. Trước đó, anh là một ca nhạc sĩ nổi tiếng với loạt ca khúc như Bình thường thôi, Ru lại câu hò, Hãy hát lên, Thương lắm mình ơi, Bà Năm, Em đẹp nhất đêm nay... Vũ Quốc Việt cho biết anh nhận được những phản ứng tích cực về nghệ danh mới. Đó cũng là động lực để giọng ca quê Phú Yên cố gắng mang đến những dự án chất lượng cho khán giả.

VUVU đánh giá thị trường âm nhạc hiện nay đa dạng, một ca khúc khó trụ lại trong lòng khán giả lâu như trước. Anh nói: “Ca khúc trụ lại dài nhất chỉ được vài tháng, khi có bài mới sẽ bị soán vị ngay. Nhưng dạo gần đây nhạc trẻ viết ca từ sâu sắc hơn, có nhiều tầng ý nghĩa và mang tính thời sự cao. Đó là sự khởi sắc đáng mừng".