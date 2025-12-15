Vụ sạt lở QL6 ở Mai Châu: Đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân

Sáng 15.12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thứ 3 trong vụ sạt lở nghiêm trọng tại QL6 đoạn qua xã Mai Châu, Phú Thọ.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 thi thể trong vụ sạt lở QL6 ở Mai Châu ẢNH: CACC

Nạn nhân là ông Bùi Văn C., 52 tuổi, trú tại xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ. Thi thể ông C. được tìm thấy lúc 3 giờ 20 cùng ngày.

Hai nạn nhân được tìm thấy trước đó gồm ông Bùi Văn T., 45 tuổi, trú tại khu Mường Cộng, xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ; và anh Phạm Đức T., 28 tuổi, quê ở xã Mê Linh, Hà Nội.

Sau khi tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tiến hành các thủ tục theo quy định và bàn giao thi thể cho gia đình để lo hậu sự.

Vụ sạt lở nghiêm trọng tại QL6 đoạn qua xã Mai Châu xảy ra lúc 15 giờ ngày 14.12. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động 2 xe chữa cháy, 2 xe cứu nạn, cứu hộ cùng 30 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Tại thời điểm này, hiện trường bị đất đá vùi lấp nghiêm trọng, gây chia cắt mặt đường, nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

Hình ảnh được người dân ghi lại cho thấy, hàng nghìn mét khối đất đá từ ta luy dương đổ xuống, phủ kín mặt đường, chắn ngang QL6, vùi lấp một số phương tiện đi đường.

Hiện trường vụ sạt lở QL6 ẢNH: CACC

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, vụ sạt lở đã khiến 3 người tử vong, thiệt hại về tài sản đang được thống kê, làm rõ.

Thông tin từ Chi cục Thủy lợi tỉnh Phú Thọ và Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Lạc Sơn, trong số 3 nạn nhân, 2 người được xác định là công nhân thuộc công ty quản lý đường bộ đang làm nhiệm vụ sơn kẻ đường; 1 người dân đi xe máy qua đường.

Hiện nay, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện tại hiện trường, phối hợp với Công an xã Mai Châu và các đơn vị liên quan khắc phục hậu quả sạt lở, thu dọn đất đá, bảo đảm an toàn, tổ chức phân luồng giao thông trên tuyến QL6.

Công an khuyến cáo người dân và các phương tiện khi tham gia giao thông qua khu vực xảy ra sạt lở cần nghiêm túc chấp hành sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, bảo đảm an toàn trong quá trình khắc phục sự cố.