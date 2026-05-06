Thời sự Dân sinh

Vụ sét đánh vỡ bồn chứa mật: Lãnh đạo nhà máy đường nói gì?

Khánh Hoan
06/05/2026 14:27 GMT+7

Bồn chứa 2.000 tấn mật rỉ của nhà máy đường ở Nghệ An nghi bị sét đánh vỡ khiến hàng trăm tấn mật chảy tràn ra khuôn viên nhà máy. Sự cố này có liên quan gì đến việc cá trên sông Lam sau đó chết hàng loạt?

Ngày 6.4, ông Đặng Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty CP mía đường Sông Lam (Nghệ An), cho biết liên quan đến sự cố sét đánh làm vỡ bồn chứa mật khiến hàng trăm tấn mật chảy ra ngoài, nhà máy đã xử lý, thu dọn xong lượng mật này. 

Theo ông Hùng, sự cố xảy ra vào khoảng 17 giờ 15 ngày 3.5 khi trời đang giông lốc kèm sấm sét. Bồn chứa mật bị vỡ, thủng tại vị trí khoảng 2/3 chiều cao tính từ dưới lên. Sau khi phát hiện sự cố, ca trực vận hành đã báo cáo lãnh đạo công ty và kích hoạt phương án ứng phó.

Bể chứa mật bị thủng (vị trí che tấm bạt màu xanh) nghi do sét đánh

Ông Hùng cũng cho hay, khu vực này không có camera giám sát. Qua lời kể của công nhân, lãnh đạo nhà máy nhận định sự cố nghi do sét đánh làm thủng bồn chứa mật rỉ.

Theo ông Hùng, nhà máy có hệ thống cột thu lôi chống sét, hàng năm đều được cơ quan chức năng kiểm tra về an toàn phòng cháy chữa cháy, đảm bảo đủ điều kiện hoạt động. Tuy nhiên, nguyên nhân gây vỡ bồn chứa cần có cơ quan chuyên môn đánh giá có phải do sét đánh hay không. 

Bồn chứa này chứa khoảng 2.000 tấn mật rỉ (loại phụ phẩm lỏng thu được sau khi kết tinh đường từ dịch ép mía). "Sau khi kiểm tra lại, chúng tôi xác định khoảng 1/4 lượng mật rỉ tràn ra ngoài, tương đương khoảng 500 tấn", ông Hùng nói.

Mật tràn ra khuôn viên nhà máy sau sự cố vỡ bồn

Sau sự cố, nhà máy đã huy động toàn bộ nhân lực đắp bờ để ngăn mật, dùng bơm thu hồi chuyển về các bể, téc, thùng, can chứa và rải bã mía để hút phần mật rỉ còn lại, sau đó thu gom đưa về lò đốt phát điện, phần còn lại đưa vào xưởng sản xuất phân bón.

"Nhà máy này đã hoạt động hơn 25 năm. Chúng tôi luôn xác định tuân thủ quy định pháp luật về môi trường là ưu tiên hàng đầu. Đây là sự cố bất khả kháng, gây thiệt hại cho chính doanh nghiệp", ông Hùng cho hay.

Sự cố này có liên quan đến hiện tượng cá chết?

Sau sự cố vỡ bồn chứa này, trên sông Lam (nhà máy đóng bên bờ sông Lam), cá nuôi trong lồng bè của người dân ở xã Anh Sơn (cách nhà máy này khoảng 20 km) và cá tự nhiên bất ngờ chết hàng loạt. Đến sáng nay, 6.5, hiện tượng cá chết đã lan xuống vùng hạ du sông Lam, qua các xã Bạch Ngọc, Đô Lương.

Cá nuôi lồng bè trên sông Lam qua xã Anh Sơn bị chết hàng loạt

Những ngày qua, cơ quan chức năng đã đến các vùng có cá chết hàng loạt để kiểm tra, lấy mẫu nước và mẫu cá để phân tích, tìm nguyên nhân. Theo nhận định ban đầu của Chi cục Chăn nuôi và thú y Nghệ An, hiện tượng cá chết nhanh bất thường nghi là do sốc môi trường. Tuy nhiên, nguyên nhân đang phải chờ kết luận chính thức sau khi phân tích mẫu nước và mẫu cá.

Nói về hiện tượng cá chết, ông Đặng Mạnh Hùng cho rằng qua công tác khắc phục sự cố, công ty chưa ghi nhận ảnh hưởng đến nguồn nước tự nhiên cũng như đời sống người dân.

"Theo dõi môi trường sau sự cố, chúng tôi thấy khu vực lồng bè nuôi cá và thủy sản tự nhiên ở sông Lam phía sau nhà máy, trong bán kính 5 - 10 km, không có hiện tượng cá chết. Vì vậy, việc cá nuôi lồng bè tại xã Anh Sơn bị chết cần chờ cơ quan chuyên môn kiểm tra, xác định nguyên nhân chính xác", ông Hùng nói.

Sét đánh trúng nhà máy đường, vỡ bể chứa, 2.000 tấn mật tràn ra sân

Trong cơn giông, sét đánh trúng một bể chứa của nhà máy đường ở Nghệ An, khoảng 2.000 tấn mật tràn ra ngoài, thiệt hại nhiều tỉ đồng.

