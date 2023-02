Vụ shipper bị đánh gãy 2 tay: Phải xử lý nghiêm hành vi côn đồ

Như Thanh Niên đã thông tin, trưa 23.2, Công an H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) cho biết Viện KSND cùng cấp đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam Trương Đình Nhạt (44 tuổi, ở xã Nghĩa Lâm, H.Tư Nghĩa) trong thời hạn 3 tháng để điều tra tội "cố ý gây thương tích". Bị can Nhạt là người cùng vợ đánh shipper gãy 2 tay.

Anh Đạt, shipper bị đánh gãy 2 tay, đang điều trị tại bệnh viện

V.T

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 11 giờ ngày 17.2, anh Lâm Anh Đạt (24 tuổi, ở TT.Chợ Chùa, H.Nghĩa Hành, Quảng Ngãi), nhân viên giao hàng của một công ty, đến nhà ông Nhạt để giao đơn hàng là 2 cây hoa đỗ quyên với phí 230.000 đồng.

Ông Nhạt không nhận hàng, không đồng ý trả phí giao hàng để anh Đạt gửi trả đơn hàng về cho người bán nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Anh Đạt bị hai vợ chồng ông Nhạt dùng tuýp sắt, ghế, bình hoa đánh gãy 2 tay.

Sau đó, anh Đạt đến Công an xã Nghĩa Lâm trình báo sự việc. Đến 14 giờ cùng ngày, anh Đạt được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu, nhưng do vết thương nặng nên gia đình xin chuyển đến Bệnh viện Quân y C17 (Đà Nẵng) để mổ, điều trị.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Nghĩa Lâm (H.Tư Nghĩa) đã mời ông Nhạt lên làm việc. Tại đây, ông Nhạt thừa nhận hành vi đánh shipper Đạt khi người này tới giao hàng cho ông.

Sau khi có kết quả giám định tỷ lệ thương tật của shipper Đạt là 24%, Công an H.Tư Nghĩa đã bắt khẩn cấp ông Nhạt để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Riêng bà T. (vợ ông Nhạt) đang nuôi, chăm sóc cháu nhỏ 2 tuổi, cơ quan điều tra tiếp tục thu thập thêm chứng cứ để có biện pháp xử lý theo quy định.

Tại cơ quan công an, ông Nhạt khai nhận do tưởng shipper Đạt lấy sợi dây chuyền của vợ mình nên dùng tuýp sắt đánh anh Đạt.

Sớm đưa ra xét xử để răn đe

Nhiều bạn đọc (BĐ) đã rất lên án hành vi đánh người dã man của 2 vợ chồng ông Nhạt. BĐ Trịnh Cường bức xúc: "Cơ quan công an cần nhanh chóng điều tra và kết luận. Phải xử lý nghiêm khắc hành vi côn đồ. Việc 2 vợ chồng hung hăng đánh người đến gãy cả 2 tay, xem thường pháp luật và tính mạng người khác như vậy thì buộc phải nhận lãnh hậu quả tương xứng với hành vi của mình, để còn răn đe chung cho những người khác".

Cùng ý kiến, BĐ Muội Muội cũng cho rằng: "Cần một bản án xứng đáng để làm gương cho xã hội". Còn BĐ Tuấn Linh thì đề nghị: "Nên đưa ra xét xử lưu động thành vụ án điểm để răn đe cho những người có tính côn đồ".

"Hành vi của 2 vợ chồng này thật quá sức tưởng tượng. Không biết họ nghĩ gì mà cả hai ra tay dã man như thế? Chỉ vì tranh cãi chút tiền mà dùng tuýp sắt, ghế, bình hoa đánh gãy 2 tay người khác, tỷ lệ thương tật lên đến 24%. Đây là vụ án gây bức xúc trong dư luận. Tôi đồng ý kiến với một bình luận là "nên đưa ra xét xử lưu động", nhằm mục đích răn đe, giáo dục nhiều người", BĐ Huong Huong ý kiến.

Cần có quy định an toàn trong mua bán online

Nhiều BĐ đã bày tỏ sự thương cảm về hoàn cảnh hiện tại của anh shipper, mong anh sớm bình phục để còn đi làm. BĐ dunglac106 lo lắng: "Tội em shipper, sau khi lành vết thương, không làm việc nặng được, lại khổ cho gia đình. Ở đời sao có những người hung tợn thế nhỉ? Đọc tin thấy nổi da gà…". BĐ AnhTuanVN cho biết: "Shipper vất vả vì cuộc sống mưu sinh, áp lực công việc, kiếm được bao nhiêu tiền đâu mà nỡ đánh anh ấy dã man như vậy? Mỗi khi nhận hàng tôi còn sẽ trả thêm phí ship cho các shipper. Họ phục vụ mình kia mà?".

Cho biết cũng là một shipper, BĐ Tuấn Dũng Nguyễn Ngọc viết: "Một đơn hàng giao thành công được, dao động khoảng 4.000 đồng đến 6.000 đồng, tùy theo nhà vận chuyển. 30.000 đồng tiền ship chỉ là thu dùm người bán, vì họ phải chịu phí vận chuyển đi và về, chứ shipper cũng có lấy 30.000 đâu. Hành vi đánh người như vậy tôi thấy quá bức xúc. Chuyện mua bán là giữa người mua và người bán, shipper chỉ là trung gian vận chuyển đến".

Trong khi đó, nói về việc bán hàng online, BĐ Hoang Tung cho rằng: "Việc bán hàng online ở VN vẫn còn lỏng lẻo, thiếu luật, không theo kịp thời đại. Xu hướng người mua online ngày càng nhiều mà luật thì chưa có. Đã xảy nhiều vụ lừa đảo, đặt hàng nhưng không nhận... Cần có quy định bảo đảm an toàn trong mua bán, cũng như an toàn cho người giao hàng".

* Con người có đôi tay để làm lụng, giờ bị đánh gãy rồi, có điều trị liền lại thì sức lao động cũng không thể như xưa. Vậy vợ chồng ông này có bồi thường anh shipper thiệt hại thu nhập từ nay về sau do giảm sút khả năng lao động không? lula45465 * Những người coi thường tính mạng của người khác, coi thường pháp luật, có hành vi côn đồ thì phải xử thật nghiêm minh. Trần Quảng