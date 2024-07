Vụ tai nạn 4 mẹ con tử vong: Bắt giám đốc một doanh nghiệp vận chuyển

Sáng 20.7, Công an TP.Hà Nội cho biết, Công an H.Hoài Đức (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Tiệp (43 tuổi, trú xã Tân Phong, H.Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) về tội "đưa vào sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không bảo đảm an toàn", quy định tại điều 262 bộ luật Hình sự.

Bị can Lê Văn Tiệp CACC

Bị can Tiệp là Giám đốc Công ty TNHH xây dựng thương mại và vận chuyển Anh Dũng, được xác định có liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 mẹ con tử vong.

Trước đó, Công an H.Hoài Đức đã khởi tố, bắt tạm giam Đàm Văn Lương (38 tuổi, trú xã Cách Linh, H.Quảng Hòa, Cao Bằng) về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", được xác định là tài xế lái xe ben gây ra vụ tai nạn.

Bắt tài xế xe ben gây tai nạn khiến 4 mẹ con tử vong

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 16.7, tại ngã tư giao giữa đường ĐH05 và đường Ba Chàn (xã Dương Liễu, H.Hoài Đức) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ben mang biển số 88C-288.49 do tài xế Đàm Văn Lương điều khiển với xe tải mang biển số 29C-597.75.

Hiện trường vụ tai nạn Đ.H

Sau đó, xe tải mang biển số 29C-597.75 văng vào xe máy do chị H. (32 tuổi, ở H.Hoài Đức) điều khiển, chở theo 3 con nhỏ. Hậu quả, 4 mẹ con chị H. cùng xe máy bị va vào thành cầu, tử vong tại chỗ; lái xe tải mang biển số 29C-597.75 bị thương. Tuy nhiên, tài xế Đàm Văn Lương đã rời khỏi hiện trường ngay sau đó.

Đến 23 giờ 45 ngày 16.7, khi tài xế Đàm Văn Lương đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Đức Thượng (H.Hoài Đức) thì bị lực lượng chức năng đưa về Công an H.Hoài Đức làm việc. Qua xét nghiệm, tài xế Đàm Văn Lương dương tính với ma túy.

Chiếc xe ben gây ra vụ tai nạn Đ.H

Liên quan vụ việc này, theo Ủy ban ATGT quốc gia, xe ben biển số 88C-288.49 nhưng tem kiểm định lại ghi biển số 88C-252.53.

Sau khi tra trên hệ thống phần mềm xe 88C-252.53, biển số đăng ký nền trắng, nhãn hiệu là CNHTC, chiếc xe này được sản xuất vào năm 2013. Phương tiện kiểm định lần gần nhất ngày 25.12.2023 tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 88-02D, hạn kiểm định hết ngày 24.6.

Công an H.Hoài Đức đang mở rộng điều tra để xử lý những người liên quan đến vụ tai nạn theo quy định.