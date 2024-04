Vụ tai nạn lao động khiến 7 người chết ở Yên Bái: Bắt 1 nhân viên

Tối 23.4, trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, cho biết Công an tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn lao động, xảy ra tại Công ty CP xi măng và khoáng sản Yên Bái.

Đồng thời, Công an tỉnh Yên Bái cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Mạnh Hùng (44 tuổi, trú P.Yên Thịnh, TP.Yên Bái, Yên Bái) về tội vi phạm quy định về an toàn lao động, quy định tại khoản 3, điều 295, bộ luật Hình sự năm 2015.

Công an có mặt tại hiện trường tổ chức điều tra CTV

Ông Hùng là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy xi măng Yên Bái. Các quyết định và lệnh tố tụng đối với ông Hùng đã được tống đạt, thực thi sau khi Viện KSND tỉnh Yên Bái phê chuẩn.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 13 giờ 30 ngày 22.4, nhóm công nhân đang sửa chữa, bảo dưỡng động cơ máy nghiền tại Tổ máy nghiền xi măng số 3 Nhà máy xi măng Yên Bái (thuộc Công ty CP xi măng và khoáng sản Yên Bái) thì xảy ra sự cố khiến 7 người chết, 3 người bị thương.

Bước đầu, công an tỉnh Yên Bái xác định nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn lao động do có sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa máy móc.

Nhận thông tin, lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức bảo vệ hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu, chuyển thi thể các nạn nhân tử vong ra ngoài; đồng thời, chỉ đạo sớm điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

UBND tỉnh Yên Bái đã quyết định hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 18 triệu đồng để lo hậu sự; hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương 4 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho hay, công an tỉnh này đang mở rộng điều tra vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của bị can Hùng cũng như những vi phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.