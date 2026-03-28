Vụ tấn công thiếu tá ở Mũi Né: Lãnh sự quán Anh đề nghị thăm bị can

Theo Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng, bị can trong vụ tấn công thiếu tá công an ở Mũi Né là ông D.Sh (34 tuổi, quốc tịch Anh).

Ngày 24.3, Tổng lãnh sự quán Anh tại TP.HCM có công hàm đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tạo điều kiện để đoàn công tác đến thăm lãnh sự đối với ông D.Sh (hiện bị tạm giữ tại Trại giam số 3, Công an tỉnh Lâm Đồng).

Ngoài ra, phía Lãnh sự quán Anh cũng đề nghị cho phép hỗ trợ bị can được thăm khám bởi bác sĩ tâm thần và sử dụng thuốc điều trị bệnh.

Theo Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng, việc tiếp xúc lãnh sự và thăm khám sức khỏe cho công dân nước ngoài là hoạt động bảo hộ công dân, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.

Trên cơ sở đó, Sở Ngoại vụ đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng nghiên cứu nội dung kiến nghị của Tổng lãnh sự quán Anh tại TP.HCM, căn cứ tình hình thực tế và các quy định liên quan để xem xét, giải quyết. Đồng thời, đề nghị có văn bản phản hồi trước ngày 8.4 để Sở Ngoại vụ tổng hợp, phúc đáp Sở Ngoại vụ TP.HCM và Tổng lãnh sự quán Anh.

Trước đó, trong công hàm gửi Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) và Sở Ngoại vụ TP.HCM, Tổng lãnh sự quán Anh cho biết mẹ của ông D.Sh tại Vương quốc Anh thông tin con bà từng được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt. Ông này đã điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (Đồng Nai) vào năm 2023.

Gia đình bị can bày tỏ lo ngại về tình trạng sức khỏe, đồng thời mong muốn các cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện để ông D.Sh được thăm khám chuyên khoa và tiếp tục điều trị theo chỉ định.

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 23 giờ 40 ngày 18.3, trên đường Nguyễn Đình Chiểu, khu phố Hàm Tiến 2, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng (trước đây thuộc thành phố Phan Thiết, Bình Thuận), xảy ra vụ va chạm giữa taxi và xe máy do người nước ngoài điều khiển.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng thăm thiếu tá công an Phạm Nguyễn Đức Lâm bị thương ẢNH: CA

Công an phường Mũi Né nhanh chóng có mặt, xác định người đi xe máy là ông D.Sh có biểu hiện say xỉn. Trong lúc làm việc bằng tiếng Anh, người này bất ngờ rút dao tấn công thiếu tá công an Phạm Nguyễn Đức Lâm rồi bỏ trốn. Nạn nhân bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu, đã qua cơn nguy kịch.

Ngay trong đêm, lực lượng công an tổ chức truy bắt. Đến rạng sáng 19.3, nghi phạm bị khống chế khi đang lẩn trốn tại xã Tân Minh, cách hiện trường hơn 70 km.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra.