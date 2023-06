Vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk: Đối tượng 'ảo tưởng được ra nước ngoài'

Ngày 16.6, thông tin từ Viện KSND tối cao, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị Báo cáo viên T.Ư tháng 6.2023.



Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị VIỆN KSND TỐI CAO

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 3 điểm cầu của Ban Tuyên giáo T.Ư tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và kết nối tới 3.369 điểm cầu trên cả nước, với hơn 148.000 đại biểu tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh văn phòng Bộ Công an, thông tin nhanh về vụ gây mất an ninh trật tự tại Đắk Lắk.

Theo đó, khoảng 0 giờ 35 phút ngày 11.6, trên địa bàn H.Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ việc có 2 nhóm đối tượng có vũ khí, đột nhập tấn công trụ sở các xã Ea Ktur và Ea Tiêu.

Ngay trong đêm, Bộ Công an đã nhanh chóng tăng cường các lực lượng nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp bao vây, phong tỏa các địa bàn có liên quan, bảo vệ trụ sở chính quyền, bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân và truy bắt đối tượng. Cùng đó là khẩn trương thực hiện chế độ chính sách, kịp thời thăm hỏi động viên gia đình các chiến sĩ hy sinh, bị thương; thăm hỏi động viên gia đình cán bộ, người dân bị nạn.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắk, an ninh trật tự toàn tỉnh đã trở lại bình thường HOÀNG BÌNH

Thông tin thêm về hội nghị Báo cáo viên T.Ư, Bộ Công an dẫn lời thiếu tướng Đặng Hồng Đức cho biết, vụ việc 2 nhóm đối tượng dùng súng tấn công đã làm chết 9 người, bị thương 2 người. Trong đó, có 4 cán bộ công an xã, 2 cán bộ UBND xã và 3 người dân tử vong; 2 cán bộ công an xã bị thương.

Sau 2 ngày phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và được sự giúp đỡ rất tích cực của người dân, lực lượng công an đã bắt được khoảng 50 đối tượng, bóc gỡ toàn bộ số đối tượng cầm đầu, chủ mưu trong vụ việc; thu giữ nhiều vũ khí quân dụng, súng tự chế, dao, vật liệu nổ…

Các đối tượng đều cư trú tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk, phần nhiều là đối tượng trẻ, có lối sống ảo tưởng, cực đoan, bị các đối tượng cầm đầu xúi giục, kích động qua không gian mạng. Nhóm này khai nhận, mục đích tấn công trụ sở UBND xã nhằm xâm nhập phòng làm việc của dân quân xã đội và công an xã để cướp vũ khí, nhằm gây tiếng vang, ảo tưởng sẽ được ra nước ngoài.

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Phan Xuân Thủy đề nghị các đại biểu bám sát thông tin do thiếu tướng Đặng Hồng Đức trình bày; Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc T.Ư, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở tập trung tuyên truyền sâu rộng các thông tin tại hội nghị để kịp thời, nhanh chóng ổn định tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; nhấn mạnh vai trò của quần chúng nhân dân trong việc cung cấp thông tin để lực lượng chức năng truy quét hiệu quả các đối tượng.

Cùng đó là tuyên truyền để người dân hiểu, phát huy thế trận lòng dân, phối hợp tích cực với các lực lượng chức năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần đảm bảo ổn định an ninh, trật tự xã hội, đồng thời bóc trần các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phần tử phản động chống đối.