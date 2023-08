Vụ tàu vận tải chở gần 3.800 ô tô cháy trên biển: Có cả xe Rolls-Royce

Sau hai thương hiệu ô tô hạng sang Mercedes-Benz và BMW, mới đây đến lượt hãng xe siêu sang Rolls-Royce lên tiếng xác nhận có một số xe được vận chuyển trên tàu Fremantle Highway bốc cháy trên vùng biển ngoài khơi Hà Lan khoảng 2 tuần trước đây.



Theo Bloomberg, Rolls-Royce tiết lộ rằng, thương hiệu này có một số mẫu xe trên tàu Fremantle Highway bốc cháy vào ngày 26.7. Đến thời điểm hiện tại, vẫn xác định được có bao nhiêu mẫu Rolls-Royce trên tàu nhưng người phát ngôn của Rolls-Royce cho biết, công ty đang liên hệ với những người đã đặt mua xe và có xe bị ảnh hưởng trong vụ tai nạn nêu trên.

Tàu Fremantle Highway bốc cháy vào ngày 26.7

Tổng thiệt hại vẫn chưa được xác định rõ, nhưng đến nay đã có 3 hãng xe gồm Mercedes-Benz, BMW và Rolls-Royce xác nhận có ô tô được vận chuyển trên tàu Fremantle Highway.



Vụ cháy tàu vận tải Fremantle Highway xảy ra tại vùng biển cách đảo Ameland của Hà Lan 27 km. Con tàu này chở tổng cộng 3.783 xe ô tô, trong đó có gần 500 chiếc ô tô điện. Đây chính là một trong những lý do khiến đám cháy bùng phát trên tàu khó dập tắt, bởi so với các vụ cháy liên quan đến xăng, dầu… việc pin ô tô điện bốc cháy thường bắt lửa nhanh hơn, sinh nhiệt lớn hơn so với các đám cháy thông thường.

Không giống như tàu chở hàng Felicity Ace bốc cháy và chìm vào đầu năm 2022 trên vùng biển Bồ Đào Nha, không phải tất cả ô tô trên tàu Fremantle Highway đều bị phá hủy. Đội cứu hộ của công ty cứu hộ Royal Boskalis Westminster NV tin rằng khoảng 800 ô tô trên tàu không bị hư hại.

Nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ cháy tàu Fremantle Highway vẫn chưa được công bố

Nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ cháy tàu Fremantle Highway vẫn chưa được công bố nhưng nhiều suy đoán cho rằng ngọn lửa bắt đầu từ một trong những chiếc ô tô điện chở trên tàu. Vụ hỏa hoạn xảy ra đã khiến một người chết, những người còn lại đã được đội cứu hộ đưa ra khỏi tàu sau khi ngọn lửa lan rộng. Đến nay, đám cháy trên tàu Fremantle Highway đã được khống chế, con tàu đã được đưa vào cảng Hà Lan vào cuối tuần trước.

Ông Peter AM Berdowski - Giám đốc điều hành Công ty cứu hộ Royal Boskalis Westminster NV cho biết: "Ngọn lửa bắt đầu ở một số boong tàu trên cùng. Chúng tôi đã xem xét boong thứ tám, tình trạng rất tồi tệ. Một phần của nó bị sụp đổ hoàn toàn và bị phá hủy. Chúng tôi chưa xác định rõ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng việc vận chuyển xe điện tiềm ẩn rất nhiều rủi ro".