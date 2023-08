Tàu Fremantle Highway chở gần 500 ô tô điện bốc cháy trên biển

Sau gần 1 tuần bốc cháy trên vùng biển cách đảo Ameland của Hà Lan 27 km, công tác cứu hộ tàu vận tải Fremantle Highway chở theo hàng ngàn chiếc ô tô đến nay vẫn đang diễn ra.



Vụ cháy tàu Fremantle Highway đã khiến một người chết trong hỏa hoạn, 7 người nhảy khỏi tàu tìm cách thoát thân và đã được cứu. Những người còn lại được lực lượng cứu hộ của Hà Lan sơ tán khỏi tàu bằng trực thăng. Hiện tại, công tác cứu nạn tàu Fremantle Highway vẫn đang được triển khai.

Tàu vận tải Fremantle Highway bốc cháy trên vùng biển cách đảo Ameland của Hà Lan 27 km Reuters

Tàu Fremantle Highway đã được lực lượng cứu hộ của Hà Lan đưa ra khỏi các tuyến vận chuyển hàng hóa nhưng ngọn lửa trên tàu sau một tuần bùng phát đến nay vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn.

Theo thông tin mới nhất vừa được Bloomberg cập nhật, có đến 3.783 ô tô được chở trên tàu Fremantle Highway, trong đó có tới 498 chiếc ô tô điện, trong đó có hàng trăm xe sang thuộc các thương hiệu BMW và Mercedes. Con số này tăng đáng kể so với thông tin được đưa ra tại thời điểm tàu Fremantle Highway bốc cháy (gần 3.000 xe, trong đó có 25 ô tô điện).

Có tới 498 chiếc ô tô điện, trong đó có hàng trăm xe sang thuộc thương hiệu BMW và Mercedes trên tàu Fremantle Highway Reuters

Lượng ô tô điện thực tế chở trên tàu nhiều hơn hàng trăm lần so với thông tin ban đầu chính là một phần nguyên nhân khiến công tác kiểm soát ngọn lửa gặp khó khăn và đến nay vẫn chưa được dập tắt. Bởi, so với các vụ cháy liên quan đến xăng, dầu… việc pin ô tô điện bốc cháy thường bắt lửa nhanh hơn, sinh nhiệt lớn hơn so với các đám cháy thông thường. Nếu ngọn lửa trên tàu Fremantle Highway lần lượt lan sang hàng trăm chiếc ô tô điện chở trên tàu, sẽ rất khó dập tắt và có thể gây ra vấn đề lớn cho lính cứu hỏa.

Bên cạnh đó, việc chữa cháy bằng nước cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi có thể làm thay đổi cân bằng trọng lượng của con tàu. Hiện tại, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy tàu Fremantle Highway vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, thiệt hại từ vụ tai nạn này khá lớn và kế hoạch giao hàng của một số hãng xe như BMW, Mercedes cũng sẽ bị xáo trộn. Bên cạnh đó, vụ cháy này cũng dấy lên lo ngại cho người dùng ô tô điện khi pin lithium-ion chẳng may bốc cháy.