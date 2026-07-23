Vụ thí sinh hoa hậu biểu diễn áo tắm trước học sinh: Ban tổ chức xin lỗi

Sau ồn ào liên quan đến hình ảnh thí sinh trình diễn áo tắm trước các em học sinh gây tranh cãi trên mạng xã hội, ban tổ chức Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam vừa đăng tải thư xin lỗi trên fanpage chính thức của cuộc thi.

Chia sẻ từ BTC Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam

Đơn vị này giải thích theo kế hoạch ban đầu, chương trình trao 50 suất quà an sinh xã hội dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Lý Sơn (Quảng Ngãi) được bố trí tổ chức vào thời điểm nghỉ giải lao, hoàn toàn tách biệt với các phần thi trình diễn của chương trình. Tuy nhiên, trong quá trình diễn ra sự kiện, do điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, với mong muốn đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho các em, bộ phận điều phối sân khấu đã chủ động đưa các em học sinh vào khu vực khán đài sớm hơn dự kiến.

Thư xin lỗi được đăng tải trên trang chủ của Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam Ảnh: Chụp màn hình

Chính sự xử lý tình huống thiếu linh hoạt và kém chặt chẽ này đã dẫn đến việc các em học sinh mặc đồng phục ngồi ở hàng ghế đầu khán đài đúng thời điểm phần thi trình diễn trang phục áo tắm đang diễn ra, tạo nên những hình ảnh phản cảm và gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Theo ban tổ chức, dù xuất phát từ mục đích bảo vệ sức khỏe cho các em học sinh, nhưng việc thiếu phương án phân luồng, sơ tán và bố trí không gian riêng biệt là nghiêm trọng trong khâu điều phối và quản lý sân khấu của ê kíp tổ chức.

“Sự việc đã tác động đến môi trường văn hóa - giáo dục, làm phiền lòng chính quyền địa phương, gây lo lắng cho các bậc phụ huynh, tác động không hay đến tâm lý lứa tuổi học sinh và làm giảm uy tín của chương trình”, phía ban tổ chức chia sẻ.

Hình ảnh gây tranh cãi trên mạng xã hội liên quan đến cuộc thi Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam Ảnh: Chụp màn hình

Sau vụ việc, ban tổ chức Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam gửi lời xin lỗi đến các đơn vị và cá nhân liên quan, đồng thời cho biết sẽ tiếp thu những ý kiến đóng góp, phê bình thẳng thắn và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước dư luận, nghiêm túc rút kinh nghiệm và sửa sai.

Bên cạnh đó, đại diện ban tổ chức cho biết sẽ kiểm điểm, xử lý nghiêm túc trách nhiệm đối với cá nhân phụ trách bộ phận điều phối sân khấu. Đồng thời, đơn vị này khẳng định sẽ tách biệt các hoạt động xã hội, thiện nguyện có sự tham gia của học sinh, trẻ em ra khỏi sân khấu và các phần thi của cuộc thi nhan sắc trong tất cả các chương trình tiếp theo.

Phía Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam cho biết sẽ rà soát, siết chặt toàn bộ quy trình tổ chức, kịch bản chi tiết, phương án an ninh và phân luồng khán giả đối với đêm chung kết, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt chỉ đạo của Sở Văn hóa và các quy định pháp luật.

“Một lần nữa, ban tổ chức xin lỗi chân thành và kính mong nhận được sự thông cảm, bao dung của quý phụ huynh, các em học sinh cùng toàn thể dư luận xã hội”, đơn vị này chia sẻ.