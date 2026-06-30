Ca sĩ Tim xin lỗi vụ 'dùng áo đội tuyển Argentina để rửa xe'

Giữa ồn ào bị chỉ trích vì clip dùng áo đội tuyển bóng đá Argentina rửa xe, ca sĩ Tim có động thái gây chú ý. Theo ghi nhận, video này không còn xuất hiện trên tài khoản Facebook Trần Nguyên Cát Vũ (sở hữu gần 350.000 lượt theo dõi) của giọng ca 8X. Bên cạnh đó, Tim cũng để trang cá nhân ở chế độ giới hạn bình luận. Đây được xem là cách anh tránh những ý kiến trái chiều từ cư dân mạng sau vụ việc.

Phản hồi của ca sĩ Tim

Tối 29.6, Tim chính thức lên tiếng về ồn ào. Nam ca sĩ giải thích video gây tranh cãi trước đó được anh cover lại từ một clip gốc ở nước ngoài, với mục đích vui vẻ. Tuy nhiên, khi đón nhận những phản ứng gay gắt từ cư dân mạng, anh đã xóa clip, đồng thời lên tiếng xin lỗi.

Tim lên tiếng xin lỗi, cư dân mạng vẫn tiếp tục phẫn nộ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

“Nếu gây hiểu lầm cho cộng đồng fan của Lionel Messi thì tôi xin lỗi. Đối với tôi, Messi cũng đá rất hay. Nhưng tôi nghĩ đây là kỳ World Cup cuối cùng của Cristiano Ronaldo nên tôi muốn ủng hộ anh ấy một cách hết mình. Một lần nữa xin lỗi tất cả mọi người”, giọng ca Món quà vô giá giải thích.

Trước đó trên trang cá nhân, Tim đăng tải những clip thể hiện sự yêu mến dành cho Cristiano Ronaldo. Đáng chú ý, trong một video, nam ca sĩ gây tranh luận khi diện áo số 7 của đội tuyển Bồ Đào Nha, nhưng lại dùng áo đội tuyển Argentina để lau rửa xe. Bên cạnh đó, Tim còn chia sẻ câu thoại đầy ẩn ý: “Đợi anh xíu nha, anh rửa xe đến 10 giờ kém 7 rồi anh qua rửa xe cho em” khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

Dù Tim đã lên tiếng xin lỗi nhưng động thái này chưa làm nguôi “cơn giận” của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng khi là người của công chúng, anh cần có cách cư xử hợp lý và thể hiện sự yêu mến dành cho thần tượng một cách văn minh. Bên cạnh đó, không ít người dùng mạng xã hội đặt nghi vấn nam ca sĩ đang cố tình tạo clip gây tranh cãi để thu hút sự chú ý nên phản ứng gay gắt về vụ việc này.