Vụ thiếu tá CSGT tử vong khi làm nhiệm vụ: Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm

Trước đó, ngày 21.4 tại H.Đức Hòa (Long An) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, do ô tô mang BS 49C-296.01 của đối tượng nghi chở ma túy điều khiển tông vào lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ và người đi đường, khiến thiếu tá CSGT Nguyễn Xuân Hào (CSGT Công an H.Đức Hòa) và 2 người dân tử vong.

Đây là hành vi có tính chất côn đồ, chống người thi hành công vụ đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của cán bộ, chiến sĩ công an và tính mạng của nhân dân.

Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình có người tử vong. Đồng thời yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Long An khẩn trương điều tra, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với đối tượng có hành vi côn đồ, chống người thi hành công vụ. Công an các đơn vị, địa phương siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với các trường hợp tương tự.

Đặc biệt, giao Bộ Công an chỉ đạo thực hiện ngay các thủ tục, trình cấp có thẩm quyền xem xét phong tặng danh hiệu liệt sĩ đối với thiếu tá CSGT đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ và thực hiện các chế độ, chính sách đối với gia đình theo quy định.

*Chiều 23.4, trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu đoàn công tác đến viếng thiếu tá Nguyễn Xuân Hào. Đồng thời, trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc truy thăng cấp bậc hàm từ thiếu tá lên trung tá đối với thiếu tá Nguyễn Xuân Hào.

Liên quan vụ việc này, cùng ngày, lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án giết người. Ngoài ra, theo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Long An, qua kiểm tra chiếc xe gây tai nạn, lực lượng chức năng phát hiện 5 kg chất tinh thể rắn nghi là ma túy đá và 4 bánh nghi là heroin. Đồng thời, lực lượng chức năng đã khám xét các địa điểm có liên quan trên địa bàn H.Đức Hòa. Qua đó tạm giữ 3 người khác có liên quan và thu giữ thêm 1 kg chất tinh thể rắn nghi là ma túy đá và 14 bánh nghi là heroin.

Qua làm việc, tài xế điều khiển ô tô BS 49C-296.01 khai nhận trước đó có sử dụng ma túy.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đang hoàn tất thủ tục để khởi tố bị can đối với tài xế điều khiển phương tiện về hành vi giết người. Do vụ việc đang tiếp tục mở rộng điều tra nên tạm thời Công an tỉnh Long An chưa cung cấp danh tính các nghi phạm.