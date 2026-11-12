Vụ tòa nhà đổ sập ở New York: số người chết tăng cao

Đơn vị Cứu hỏa thành phố New York cho biết thêm trong số người bị thương có 4 người chưa qua cơn nguy kịch.

Hai trường hợp tử vong đã được thông báo hôm 11.11, và những trường hợp còn lại được xác nhận vào ngày 12.11.

Các nhân viên ứng cứu khẩn cấp làm việc tại hiện trường sau khi một tòa nhà bị sập ở quận Brooklyn thuộc thành phố New York (Mỹ) ngày 11.11 Ảnh: AP

"Không từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau trước sự mất mát lớn lao này. Tôi xin gửi trọn tấm lòng đến gia đình và người thân của những người đã khuất, những người bị thương, cũng như tất cả những ai đang phải trải qua nỗi đau buồn hôm nay", Thị trưởng New York Zohran Mamdani chia sẻ trên mạng xã hội X.

Ông Mamdani cho biết khoảng 250 lính cứu hỏa đang làm việc tại hiện trường. Suốt đêm, hàng chục lính cứu hỏa và cảnh sát đã sử dụng cuốc chim cùng máy cưa cầm tay, leo lên đống đổ nát, khoét những lỗ hổng xuyên qua các tàn tích để đưa những nạn nhân phủ đầy bụi bặm ra khỏi các đống gỗ và gạch vụn ngổn ngang. Đội cứu hộ đã sử dụng chó nghiệp vụ để đánh hơi tìm người sống sót.

Các thành viên thuộc Đơn vị Cứu hỏa thành phố New York làm việc tại hiện trường một tòa nhà bị sập ở quận Brooklyn ngày 12.11 Ảnh: AP

Anh Anderson Velez, một cư dân sống trong tòa nhà bị sập, chia sẻ với tờ New York Post rằng anh đang làm việc thì vợ gọi điện báo tin cô cùng hai con (7 tuổi và 2 tuổi) đang bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

"Cô ấy gọi cho tôi ngay khi tòa nhà sập, lúc đó cô ấy đang ở bên trong và bị các mảnh vỡ đè lên người. Cô ấy gào khóc cầu cứu cho con trai tôi, rồi cuộc gọi bị ngắt quãng", anh Velez kể lại, cho biết thêm anh nhận được tin gia đình mình đã được đưa ra khỏi đống đổ nát trong tình trạng còn sống.

Các thành viên thuộc Đơn vị Cứu hỏa thành phố New York làm việc tại hiện trường một tòa nhà bị sập ở quận Brooklyn ngày 12.11 Ảnh: AP

Nguyên nhân vụ sập tòa nhà đang được điều tra, nhưng Ủy viên phụ trách các tòa nhà New York Ahmed Tigani cho hay vào thời điểm tòa nhà đổ sập, các công nhân xây dựng đang đào đất tại khu đất trống bên cạnh để chuẩn bị cho một công trình mới.

Theo hồ sơ của thành phố New York, tòa nhà bị sập hôm 11.11 được xây dựng từ năm 1930. Tòa nhà này cao ba tầng và không có thang máy. Công trình bao gồm 4 căn hộ để ở và một mặt bằng thương mại, theo CNN.