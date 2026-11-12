Tòa nhà đổ sập chôn vùi nhiều người giữa lòng New York

Các nhân viên cứu hỏa vẫn đang nỗ lực đào bới tìm kiếm nạn nhân trong một tòa nhà bị sập ở khu Brooklyn, New York ngày 11.11. Tòa nhà này sập xuống ngay sát một công trường xây dựng, khiến ít nhất một người thiệt mạng và nhiều người khác bị mắc kẹt bên dưới, theo AP.

Hiện trường vụ sập nhà tại Brooklyn, New York ngày 11.11 ẢNH: AP

Lực lượng cứu hỏa nhận được tin báo và có mặt tại hiện trường ở khu vực Flatbush vào khoảng 16 giờ (giờ địa phương). Hình ảnh từ trực thăng đưa tin cho thấy hàng chục lính cứu hỏa đang rà soát các mảnh vỡ, leo trèo trên đống đổ nát, dùng tay không và cưa máy để cắt xuyên qua các mảng bê tông.

Theo Sở Cứu hỏa thành phố New York, một người đã tử vong và ít nhất 4 người khác được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Sáu người khác cũng được đưa đến bệnh viện với các vết thương nhẹ hơn.

Tòa nhà bị sập ngay kế bên một công trình ẢNH: AP

Vào khoảng 18 giờ 30 phút, các nhân viên cứu hỏa đã đưa được một người còn sống và vẫn cử động được ra khỏi một hố đào trong đống đổ nát. Nạn nhân được đặt lên cáng và nhanh chóng được chuyển đến xe cứu thương đang chờ sẵn.

Tòa nhà bị sập nằm ngay sát một khu đất - nơi một tòa nhà một tầng trước đó đã bị phá dỡ để phục vụ dự án xây dựng. Khu vực này đang trong quá trình đào móng và tòa nhà bị sập đã đổ ập xuống, lấp đầy hố đào bên cạnh.

Đội cứu hộ đục một bức tường ẢNH: AP

Một tòa nhà khác có chung bức tường với công trình bị sập vẫn đứng vững nhưng một phần tường đã bị xé toạc, để lộ các căn phòng bên trong, bao gồm một phòng ngủ và những chiếc tủ chứa đầy quần áo.

Đội cứu hộ đã triển khai thiết bị bay không người lái, chó nghiệp vụ để tìm kiếm nạn nhân.

Một người sống sót được đưa khỏi hiện trường ẢNH: AP

Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội, thị trưởng Zohran Mamdani chia sẻ: "Trong khi các hoạt động cứu hộ vẫn đang tiếp diễn, xin hãy cùng tôi hướng tâm trí và tình cảm đến những người hàng xóm và các thành viên trong cộng đồng này".