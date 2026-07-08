Sơ tán một dãy phố Manhattan vì tòa nhà chọc trời gặp bất ổn cấu trúc

Hình ảnh cột chịu lực bị biến dạng bên trong tòa nhà ở khu Manhattan, thành phố New York (bang New York, Mỹ) hôm 7.7 ảnh: ap

Tòa nhà chọc trời ở khu Manhattan có 37 tầng, từng đặt trụ sở chính của tập đoàn dược phẩm Pfizer, nằm gần ga Grand Central và trụ sở Liên Hiệp Quốc. Nơi đây đang được cải tạo từ cao ốc văn phòng thành khu căn hộ, theo AFP hôm 8.7.

Tại cuộc họp báo thông tin về vụ việc, Thị trưởng thành phố New York Zohran Mamdani cho biết đã có 2 cột chịu lực biến dạng, bên cạnh nhiều vết nứt và hiện tượng các sàn nhà bị võng.

"Tòa nhà vẫn trong tình trạng mất ổn định. Kể từ khi đến nơi, chúng tôi chứng kiến một cột chịu lực tiếp tục rung rinh", Thị trưởng Mamdani cho biết.

Vị thị trưởng nói thêm không có ai bị thương và toàn bộ công nhân làm việc tại công trường đều được xác định an toàn. Kỹ sư phụ trách dự án đang phối hợp với các chuyên gia kết cấu để xây dựng phương án chống đỡ và gia cố công trình.

Giới chức cho biết các thanh chống và dầm thép được nhanh chóng đưa đến để củng cố tòa nhà.

Theo AFP, các khách sạn, cơ sở kinh doanh, khu căn hộ và một trường học đã được sơ tán, trong khi một số con đường bị phong tỏa và phía cảnh sát, lính cứu hỏa có mặt đông đảo tại khu vực.

Một thiết bị không người lái đã được triển khai nhằm cho phép giới hữu trách đánh giá mức độ hư hại của tòa nhà.

Thị trưởng Mamdani cho biết lệnh sơ tán chỉ dỡ bỏ khi giới chức hoàn toàn xác định được mọi thứ đều an toàn.

Ông Clifford Johnsen, một đại diện của công đoàn thợ lắp đặt đường ống hơi nước tại địa phương, nhận định rằng việc xây thêm những tầng mới bên trên trên kết cấu văn phòng có sẵn đã làm gia tăng áp lực lên hệ thống chịu lực của tòa nhà.

"Tôi làm trong ngành xây dựng suốt 21 năm, và tôi chưa từng thấy một cây cột chịu lực nào cong đến mức như bị gập đôi, vì vậy đây là tình huống vô cùng nguy hiểm", theo ông Johnsen.

Sau đó, Văn phòng thị trưởng cho biết sau khi kiểm tra từng tầng, các chuyên gia không phát hiện thêm dấu hiệu dịch chuyển của các cột chịu lực đang bị gập, và đã cho phép các nhà thầu tiến hành sửa chữa khẩn cấp, theo AP.