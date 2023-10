Vụ trẻ 6 tuổi tử vong sau đêm trung thu: Khả năng cao bánh su kem nhiễm khuẩn

Với kinh nghiệm hàng chục năm trong công tác cấp cứu ngộ độc hàng loạt ở trẻ em, bác sĩ Bạch Văn Cam - cố vấn chuyên môn của Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, có 2 nhóm tác nhân thường gặp gây ra ngộ độc thực phẩm. Theo đó, nếu các triệu chứng ngộ độc xuất hiện sớm trước 6 giờ (sau khi ăn) thì thường là do độc tố enterotoxin của vi khuẩn tụ cầu; nếu các triệu chứng xuất hiện muộn thường do cơ thể bị nhiễm khuẩn do tác nhân salmonella spp gây ra.