Ngày 19.11, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho biết lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong việc đấu nối đường Điện Biên Phủ với đường tránh BOT quốc lộ 1 tại phường Đồng Hới. Động thái này được đưa ra sau cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị ngày 17.11, bàn về vấn đề trên.

Vị trí đấu nối giữa đường Điện Biên Phủ với tuyến đường tránh BOT nhiều năm "án binh bất động" ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Theo đó, Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát những khó khăn trong việc đấu nối các tuyến đường vào đường BOT trên địa bàn; tổng hợp, đề xuất phương án xử lý và tham mưu UBND tỉnh làm việc với Bộ Xây dựng, nhà đầu tư cùng các bên liên quan trước ngày 27.11 để thống nhất giải pháp.

Sở Xây dựng đồng thời nghiên cứu phương án tổ chức giao thông phù hợp tại các nút giao, bảo đảm khả thi, đúng quy định và hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động khai thác, thu phí của dự án BOT.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các chủ đầu tư, Sở Tài chính và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh chủ động chuẩn bị hồ sơ, thủ tục, làm việc với Khu Quản lý đường bộ 2 và các đơn vị liên quan để triển khai thi công nút giao. Thời hạn chậm nhất là ngày 1.12, trước mắt ưu tiên những hạng mục không ảnh hưởng đến hoạt động khai thác, thu phí của dự án BOT.

Nếu được đấu nối, giao thông sẽ trở nên thuận lợi hơn ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin trong bài Tréo ngoe đường trăm tỉ 'treo' vì không được đấu nối với dự án BOT, tuyến đường Điện Biên Phủ nối từ cầu Nhật Lệ 2 đến đường tránh quốc lộ 1 được đầu tư 165 tỉ đồng, cơ bản hoàn thành nhưng nhiều năm chưa thể đưa vào khai thác do chưa được đấu nối với đường tránh BOT.

Tuyến đường dài hơn 1,4 km, có nền rộng 36 m, thuộc dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - tiểu dự án thành phố Đồng Hới (cũ), sử dụng vốn tài trợ của Ngân hàng Thế giới. Công trình có thời hạn hoàn thành vào ngày 30.6.2023.

Đến nay, tuyến đường cùng các cầu và công trình phụ trợ cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, tại vị trí giao với đường tránh Đồng Hới, việc đấu nối vẫn chưa thực hiện được do Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh, nhà đầu tư dự án đường tránh theo hình thức BOT, không chấp thuận. Dù chính quyền tỉnh Quảng Bình (cũ) và Quảng Trị từng tổ chức nhiều cuộc làm việc giữa các bên, vướng mắc này vẫn kéo dài đến nay.