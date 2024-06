Vụ vận chuyển trái phép hơn 530.000 USD qua biên giới: Bắt tạm giam 3 bị can

Chiều 21.6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam La Văn Thuận (42 tuổi), Huỳnh Văn Sinh (52 tuổi) và Trần Thị Thảo (vợ Sinh, 48 tuổi, cùng ngụ xã Khánh An, H.An Phú, An Giang), để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can La Văn Thuận TIẾN TẦM

Trước đó, qua công tác nắm tình hình tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên biên giới trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phát hiện nhóm người có hành vi vận chuyển trái phép USD qua biên giới. Qua đó, Công an tỉnh An Giang xác lập chuyên án và chỉ đạo các phòng nghiệp vụ đấu tranh triệt xóa nhóm tội phạm này.



Bị can Huỳnh Văn Sinh khai nhận tại cơ quan công an TIẾN TẦM

Khoảng 4 giờ 15 ngày 12.6, lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang La Văn Thuận đang vận chuyển 530.150 USD đến khu vực sông Bình Di, thuộc khóm Tân Khánh, TT.Long Bình, H.An Phú, An Giang để đưa sang Campuchia.

Bị can Trần Thị Thảo tại cơ quan công an TIẾN TẦM

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang bắt giữ vợ chồng Huỳnh Văn Sinh và Trần Thị Thảo ngay sau đó. Qua quá trình điều tra, công an xác định Sinh, Thảo đã lập đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới nêu trên để kiếm lời.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.