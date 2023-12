Vụ Vạn Thịnh Phát: Viện KSND tối cao kêu gọi 2 cựu Chủ tịch SCB đầu thú

Như Thanh Niên đã đưa tin, Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố 86 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, SCB và các đơn vị có liên quan.



Trong số trên, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị truy tố 3 tội danh: tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

5 bị can là lãnh đạo, cựu lãnh đạo SCB CACC

Giúp sức cho Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Cùng với việc ban hành cáo trạng, Viện KSND tối cao cũng kêu gọi 5 bị can đang bỏ trốn đến cơ quan công an hoặc viện KSND nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định tại điều 60 bộ luật Tố tụng hình sự.

5 bị can nêu trên đều là các lãnh đạo, cựu lãnh đạo SCB. Nhóm này bị cáo buộc giúp sức tích cực cho Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan rút tiền của SCB, qua đó gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn.

Người thứ nhất là bị can Đinh Văn Thành, cựu Chủ tịch HĐQT SCB. Viện KSND tối cao xác định, từ 28.6.2012 - 19.10.2017, bị can Thành ký hợp thức 174 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB hơn 42.770 tỉ đồng.

Tiếp đó, từ 9.2.2018 - 6.12.2020, bị can Thành ký hợp thức 305 khoản vay, qua đó giúp sức tích cực cho bị can Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền hơn 189.103 tỉ đồng của SCB, gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 99.677 tỉ đồng.

Người thứ hai là bị can Chiêm Minh Dũng, cựu Phó tổng giám đốc HĐQT SCB. Theo cáo trạng, từ 20.11.2012 - 4.4.2019, bị can Dũng ký hợp thức 362 khoản vay, từ đó gây thiệt hại cho SCB hơn 140.713 tỉ đồng.

Người thứ ba là bị can Trầm Thích Tồn, thành viên HĐQT SCB. Từ 25.7.2012 - 24.5.2013, bị can Tồn ký hợp thức 80 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB hơn 7.176 tỉ đồng.

Người thứ tư là bị can Nguyễn Thị Thu Sương, cựu Chủ tịch HĐQT SCB. Từ 25.7.2012 - 30.7.2013, bị can Sương ký hợp thức 79 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB hơn 6.989 tỉ đồng.

Người thứ năm là bị can Nguyễn Lâm Anh Vũ. Với cương vị Phó giám đốc SCB chi nhánh Bến Thành, từ ngày 13.8.2014 - 31.8.2015, bị can Vũ ký hợp thức hồ sơ 112 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB hơn 3.762 tỉ đồng.

Bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát T.N

Sẽ xét xử vắng mặt nếu không ra đầu thú

Viện KSND tối cao cho hay, 5 bị can nêu trên đã xuất cảnh ra nước ngoài, trước khi bị khởi tố bị can. Hiện nay, cơ quan chức năng không xác định được các bị can đang ở đâu.

Hồi tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại nơi các bị can đăng ký thường trú.

Cơ quan tố tụng cũng phát thư kêu gọi các bị can ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, đồng thời lập biên bản vận động đối tượng ra đầu thú đối với gia đình các bị can.

Đặc biệt, cơ quan tố tụng đã chỉ định luật sư bào chữa cho các bị can, giao các quyết định tố tụng cho luật sư và thân nhân để thông báo cho các bị can; tổ chức nhận dạng, trưng cầu giám định chữ ký, chữ viết của các bị can trên các hồ sơ vay.

Viện KSND tối cao nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận, xã hội quan tâm. Đối với 5 bị can nêu trên, cơ quan tố tụng đã áp dụng đầy đủ các biện pháp để bảo đảm thực hiện quyền bào chữa theo quy định.

Trường hợp các bị can không ra đầu thú coi như từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử vắng mặt theo điều 290 bộ luật Tố tụng hình sự.

Theo Viện KSND tối cao, việc truy tố, xét xử vắng mặt (nếu các bị can không ra đầu thú) nhằm bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung.