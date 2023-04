Vụ Việt Á ở Đắk Lắk: 2 bị can bị khởi tố thêm tội tham ô

Ngày 21.4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị này đã thi hành quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can về tội tham ô tài sản đối với Trần Thị Nguyên Hằng (43 tuổi), nhân viên Khoa Xét nghiệm Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk và Đinh Lê Lê Na (33 tuổi), nhân viên kinh doanh của Công ty CP công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) phụ trách khu vực Tây nguyên.

Trước đó, ngày 27.5.2022, cả 2 bị can trên bị khởi tố về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan điều tra đọc quyết định khởi tố bổ sung đối với bị can Đinh Lê Lê Na CÔNG AN CUNG CẤP

Theo nội dung của quyết định khởi tố bổ sung, năm 2021, Hằng được CDC Đắk Lắk phân công phụ trách phòng xét nghiệm sinh học phân tử, lập dự trù hóa chất, sinh phẩm, thuốc thử, trang thiết bị y tế cho phòng xét nghiệm PCR, quản lý vật tư tiêu hao, sinh phẩm, hóa chất phòng xét nghiệm sinh học phân tử.

Tuy nhiên, Hằng không ghi chép sổ theo dõi hàng hóa tiếp nhận, không ghi chép sổ hàng hóa sử dụng theo quy trình được ban hành. Trong quá trình tạm ứng hàng hóa phục vụ xét nghiệm Covid-19 của Công ty Việt Á, lợi dụng là người trực tiếp lập dự trù hàng hóa và có mối quan hệ quen biết từ trước với bị can Na, Hằng đã thỏa thuận với Na thực hiện làm hàng khống.

Năm 2022, Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố nhiều cán bộ tại CDC Đắk Lắk do vi phạm trong đấu thầu CÔNG AN CUNG CÂP

Theo đó, Hằng ký nhận trên các phiếu giao hàng nhưng không có hàng hóa kèm theo mà vẫn thực hiện thủ tục thanh toán tiền đối với số lượng hàng theo các phiếu giao hàng này. Sau đó, Công ty Việt Á tính toán tiền hàng khống và chuyển khoản để Na chi trả lại cho Hằng gần 1 tỉ đồng.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngoài 2 bị can nêu trên, vào năm 2022 Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 lãnh đạo, nhân viên tại CDC Đắk Lắk để điều tra về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến việc mua kit test của Công ty Việt Á.

Các bị can bị khởi tố gồm: ông Trịnh Quang Trí (Giám đốc); ông Trần Thanh Mỹ (Trưởng phòng Tài chính - Kế toán), ông Đặng Minh Tuyết (Phó trưởng Khoa Xét nghiệm) và bà Trần Thị Mai Anh (nhân viên Khoa Dược).

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.